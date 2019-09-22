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دبلوماسي سابق: السيسي سيحمل هموم أفريقيا والعرب لـ"الأمم المتحدة"

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 07:34 ص
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دبلوماسي سابق: السيسي سيحمل هموم أفريقيا والعرب لـالأمم المتحدة
محمد حجازي
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نعيم يوسف
 
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قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتبر هي الاجتماعات الأهم التي تعقدها الأمم المتحدة، وتشارك بها نحو 193 دولة، ما يجعل منها مجال هام لمناقشة كافة قضايا السلم والأمن.

وأضاف "حجازي"، في مداخلة مع برنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن كافة القادة والرؤساء ينضمون إلى هذه الاجتماعات.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سوف يلقي كلمة مصر للمرة السادسة في اجتماعات الجمعية، وسوف تكون شاملة يحمل من خلالها هموم القارة الأفريقية والمنطقة العربية، خاصة وأن هذه النسخة من أعمال الجمعية العامة تأتي في وقت تشتعل فيه المنطقة، وتصاعد النزاعات في إيران واليمن وسوريا، الأمر الذي يجعل مشاركة الرئيس هامة جدا.

وشدد على أن مصر لديها رؤية يُستمع إليها، ولديها رؤية وتصور لمحاربة الإرهاب ومحاصرة الدول التي تدعمه، ولديها رؤية في قضايا المنطقة في ليبيا وسوريا، وباقي قضايا المنطقة.

الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، غادر مطار القاهرة، الجمعة، متجها إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74.

ومن المقرر أن يلقي السيسي كلمة مصر أمام الجمعية العامة، ويعقد العديد من اللقاءات على هامش فعاليات الجمعية، كما يشارك في قمم المناخ والصحة التي ستنعقد على هامشها، وأيضا يلتقي العديد من المستثمرين ورجال الأعمال ومديري الشركات الكبرى الراغبة في الاستثمار بمصر.
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