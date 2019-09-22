خبير: الـ"سوشيال ميديا" أصبحت أرضا للمعركة



وأضاف اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، بالقوات المسلحة، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي أحمد سمير، أنه بعد 2011، تم التخطيط لمصر أن تكون مركز الانفجار، ولكنها استعصت على ذلك، ولكن مازالت هدف.





وتابع رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أنه يتم استخدام جماعة الإخوان المسلمين بهدف تدمير الدولة من الداخل، بدلا من الحروب المعروفة الأخرى، ولا يستطيع فعل ذلك إلا أحد من داخل الدولة.



من جانبه، قال وليد عبد المقصود، استشاري أمن المعلومات، إن الـ"سوشيال ميديا"، أصبحت ارض للمعركة في الحروب ضد الدول، مشددا على أن الإرهابيين ومن يمولونهم يحصلون على مبالغ طائلة من وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب المشاهدات الكبيرة التي تحصل عليها مقاطع الفيديو.



وشدد استشاري أمن المعلومات، على أن العدو ذكي، ويستخدم الوسائل الحديثة للترويج للشائعات، مشددًا على أن "التريند" يصنع في مصر وليس ظاهرة، لافتا إلى أن هناك 15 مليون حساب مفبرك.



أما محمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، فقد أشار إلى أن هناك فشل ذريع لاستراتيجيتهم في استخدام التواصل الاجتماعي، واستخدموا فيها "الهاشتاجات".



وأضاف "قمحة"، أنهم يحاولون استدعاء سقوط قتلى واستدعاء مشهد انحياز القوات المسلحة للشعب.

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، بالقوات المسلحة، إن هناك هدف من جهات خارجية لإعادة تنظيم منطقة الشرق الأوسط، وتتحول إلى دول صغيرة، والدولة الأكبر فيها هي إسرائيل.