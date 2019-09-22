جماهير الريال تطالب برحيل زيدان.. تعرف على التفاصيل
الأحد 22/سبتمبر/2019 - 06:56 ص
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أفادت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة جماهير ريال مدريد فى رحيل المدير الفنى الفرنسي زين الدين زيدان لريال مدريد عن تدريب الفريق بعد الخسارة الكبيرة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثيه دون رد فى بداية مباريات الفريق ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وطرحت جريدة "ماركا" الإسبانية إستفتاء يضم المدربين الثلاث جوزيه مورينيو المدير الفنى السابق لمدريد والذى توج ببطولة الدوري عام 2012 وأيضاً طرح اسم مدرب يوفنتوس السابق ماسيميليانو اليجري ومدرب فريق الكاستيا راؤول جونزاليس.
وفاز جوزيه مورينيو بنتائج الإستفتاء بنتيجة 44% ثم جاء فى المركز الثانى الإيطالي اليجري بنسبة 23% ثم راؤول جونزاليس بنسبة 21%.
وكان مورينيو قد درب مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الفترة السابقة ولم ينجح معهم سوى بالفوز ببطولة الدوري الأوروبي والحصول على المركز الثانى بالبرييرليج منذ موسمين، بينما اليجري كان قد توج مع يوفنتوس خلال المواسم الماضية بكل البطولات المحلية بينما فشل فى التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا على الرغم من وصوله للمباراة النهائية مرتين أعوام 2015 وخسر أمام برشلونة ووصل عام 2017 وخسر أمام ريال مدريد.
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