شاهد.. محمد الباز: هذه طريقة الإخوان في تزييف الأحداث بمصر



وشدد "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور الفضائية، على أن الناس الذين تم الدفع بهم للنزول في أماكن معينة ليسوا خصوم للدولة، ولكن لا يجب أن ييتم استخدام غضبهم ضد الدولة، وقوات الأمن الموجودة ليست خصوم لهم، أنهم يعون جيدا أن هذه مؤامرة ضد البلاد.



ولفت إلى أن هناك أكاذيب يتم ترويجها عن وجود مؤامرة داخل النظام، واستدلوا على ذلك بعدم التأمين المكثف، مشددا على أن هناك قناعة داخل الدولة أن الناس من حقها التعبير عن نفسها، وضبط النفس الذي تم كان هدفه عدم وجود مصابين أو قتلى، ويتم التصعيد ضد البلاد.



وطالب الناس بضبط النفس مثل الدولة، وعدم الانسياق إلى الدعوات الفاشلة، مشيرًا إلى أن إعلام الإخوان وضع صورة شخص من شبرا مات في عام 2013، وهو خالد محمد صالح، وقالوا إنه "أحمد أبو ليلة"، أول شهيد في المظاهرات حسب زعمهم، لافتا إلى أن "أحمد أبو ليلة" الحقيقي كذبهم.



وكشف أن الإخواني "سيف عبد الفتاح"، نفسه نشر مقطع فيديو لمظاهرات، ثم عاد وحذفه، وقدم اعتذارا لأنه من مظاهرات قديمة، مشيرا إلى أن هناك صفحة عرضت صورة وكتبت عليها: "الصورة ليست جديدة ولكنها لا تتنافى مع ما يحدث في ميدان التحرير".



وشدد على أنه من ضمن "الاشتغالات" الأخرى هو ما تم ترويجه من بيانات منسوبة للفريق سامي عنان، وقد خرجت ابنته ونفت كل هذه الأمور، وأكدت عدم صحتها.



ولفت إلى أنه تم الترويج لشيخ الأزهر عن أن التظاهر السلمي ضد الحاكم جائز شرعا، ويؤكد أن تكفيرهم غير جائز، مشددا على أنه بالبحث وجد أن فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، أصدر هذا التصريح في عام 2013، وكان المقصود به التظاهر ضد محمد مرسي، ولكنهم أعادوا نشره مرة أخرى وكأن "الطيب" قد انضم لهم.

كشف الإعلامي محمد الباز، عن تفاصيل تزوير وتزييف الأحداث في مصر لكيي تظهر على غير حقيقتها، مشيرا إلى أن هناك مؤامرة على مصر لكي تنزل الناس إلى المياديين ويواجهون قوات الأمن فيموت البعض، ويتاجرون بدمائهم.