شاهد.. رد فعل أحمد موسى بعد التحريض على قتله وعرض الإخوان لعنوانه



وقال "موسى"، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، إن الشخص الذي حرض عليه يدعى "محمد الويشي"، ويعمل أخصائي للعلاج النفسي، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلا: "أحمد موسى راجل وطني بجد.. ربنا يعمي عينيهم عن بيتك اللي في المهندسين 23 شارع الشهيد الدرندلي الدور الرابع".



وأكد "موسى"، أن هذا يعتبر تهديدا ضده وعلى حياته، معقبا: "ده لازم يتبلغ عنه.. محمد الويشي.. ده أخصائي علاج نفسي... شكله محتاج للعلاج... محتاج علاج يا محمد وأنا بقولك أن عمري ما سكنت في المهندسين.. هما حاطين عنواني وهذا الإرهابي بيحرض على قتلي".



وشدد: "هو حاطط العنوان عشان يروحوا.. وهم بقالهم كام يوم بيحرضوا على قتلي.. وأنا بقولك حسابك عند النائب العام وهتدفع تمن التحريض على القتل أنت وأمثالك".



وأوضح أنه لا يخشى الموت لأنه يدافع عن البلاد بالحق، مشددا: "زي ما قولت للإخوان أيام مرسي.. رقبتي مش برقبة أي حد في الإخوان.. وأقل حاجة فيها المرشد.. الكبير بتاعكم".



كما أكد "موسى"، أنه لا يعيش في منطقة المهندسين كما زعم هذا الشخص، ولم يسكن فيها من قبل، موضحا: "أنا بقولك أيها الإرهابي أنا عمري ما سكنت في المهندسين".

كشف الإعلامي أحمد موسى، أنه تعرض للتهديد من قبل أحد عناصر جماعة الإخوان المسلمين، حيث نشر أحد العناوين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وادعى أنه العنوان الذي يعيش فيه "موسى".