مانشستر يونايتد يقطع الطريق على ريال مدريد ويسعي لتجديد تعاقد نجمه

يدرس نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي تجديد التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا ولاعب الفريق والذى كان قريباً من الرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية لصفوف ريال مدريد بعد إصرار فلورنتينو بيريز رئيس المرينجى وطلب زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد على التعاقد معه.





وذكرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية أن مانشستر يونايتد وإدارة الفريق تريد غلق جميع الأبواب حول رحيل لاعب الفريق لصفوف ريال مدريد والإحتفاظ بنجوم الفريق للموسم المقبل بعدما طلب المدير الفني النرويجي سولشاير الحفاظ على نجومه حتى يتم الإستقرار داخل الفريق.





وأشارت الصحيفة أن إدارة مانشستر يونايتد تدرس الجلوس مع مينو رايولا وكيل اللاعب الفرنسي بول بوجبا وزيادة راتبه من أجل تجديد التعاقد للإستمرار في صفوف الشياطين الحمر.





ويذكر أن إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي قامت بتجديد التعاقد مع الحارس الإسبانى ديفيد دى خيا والمدافع ليندلوف.





وكان بول بوجبا قريب من الرحيل لصفوف ريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية بعد طلب زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد والإصرار على التعاقد معه.





وكان رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، صرح عن فشل ريال مدريد فى التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، قال رئيس ريال مدريد :" فشلنا فى صفقة بوجبا بسبب رفض مانشستر يونايتد بيع اللاعب ".