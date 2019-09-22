ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مانشستر يونايتد يقطع الطريق على ريال مدريد ويسعي لتجديد تعاقد نجمه

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 06:32 ص
Advertisements
مانشستر يونايتد يقطع الطريق على ريال مدريد ويسعي لتجديد تعاقد نجمه
يوناتيد
Advertisements
طباعة
محمد جمال
 
Advertisements
يدرس نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي تجديد التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا ولاعب الفريق والذى كان قريباً من الرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية لصفوف ريال مدريد بعد إصرار فلورنتينو بيريز رئيس المرينجى وطلب زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد على التعاقد معه.

وذكرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية أن مانشستر يونايتد وإدارة الفريق تريد غلق جميع الأبواب حول رحيل لاعب الفريق لصفوف ريال مدريد والإحتفاظ بنجوم الفريق للموسم المقبل بعدما طلب المدير الفني النرويجي سولشاير الحفاظ على نجومه حتى يتم الإستقرار داخل الفريق.

وأشارت الصحيفة أن إدارة مانشستر يونايتد تدرس الجلوس مع مينو رايولا وكيل اللاعب الفرنسي بول بوجبا وزيادة راتبه من أجل تجديد التعاقد للإستمرار في صفوف الشياطين الحمر.

ويذكر أن إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي قامت بتجديد التعاقد مع الحارس الإسبانى ديفيد دى خيا والمدافع ليندلوف.

وكان بول بوجبا قريب من الرحيل لصفوف ريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية بعد طلب زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد والإصرار على التعاقد معه.

وكان رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، صرح عن فشل ريال مدريد فى التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، قال رئيس ريال مدريد :" فشلنا فى صفقة بوجبا بسبب رفض مانشستر يونايتد بيع اللاعب ".
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مانشستر يوناتيد ريال مدريد
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد
-
x
15:00
-
مانشستر يونايتد
كريستال بالاس
-
x
15:00
-
وولفرهامبتون
آرسنال
-
x
17:30
-
أستون فيلا
تشيلسي
-
x
17:30
-
ليفربول
الدوري الإسباني
خيتافي
-
x
12:00
-
ريال مايوركا
إسبانيول
-
x
14:00
-
ريال سوسييداد
فالنسيا
-
x
16:00
-
ليجانيس
أتلتيك بيلباو
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
إشبيلية
-
x
21:00
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
بولونيا
-
x
15:00
-
روما
ليتشي
-
x
15:00
-
نابولي
الدوري الألماني
بوروسيا مونشنغلادباخ
-
x
15:30
-
فورتونا دوسلدورف
آينتراخت فرانكفورت
-
x
18:00
-
بوروسيا دورتموند
الدوري المصري الممتاز
أسوان
-
x
15:00
-
مصر المقاصة
الانتاج الحربي
-
x
17:30
-
نادي مصر
وادي دجلة
-
x
17:30
-
طنطا‏
المصري البورسعيدي
-
x
20:00
-
حرس الحدود
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
رين
-
x
15:00
-
ليل
ليون
-
x
21:00
-
باريس سان جيرمان

DMCA.com Protection Status