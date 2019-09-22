هونج كونج تستعد لمزيد من الاحتجاجات بعد ليلة من الاشتباكات

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من المتوقع أن يقوم المتظاهرين باحتجاج آخر في هونغ كونغ بعد ليلة من الاشتباكات العنيفة استخدمت فيها الشرطة القنابل المسيلة للدموع والقنابل المطاطية ضد المتظاهرين الذين ألقوا قنابل البنزين باتجاههم وأشعلوا النيران في الشوارع.



أغلقت سلطات المرور المحطتين الوسيطتين في قطار المطار السريع للحماية من أي تعطيل محتمل للنقل إلى مركز النقل. بشكل منفصل، تم الدعوة لاحتجاج بعد الظهر في مركز تجاري في منطقة شاتين النائية.



ذكرت هيئة مطار هونج كونج الدولية أن القطار سوف يعمل فقط بين المطار ومحطة الوصول في وسط المدينة اليوم الأحد. كما تم تعليق بعض خطوط الحافلات في المطار.



يطالب المتظاهرون المناهضون للحكومة بالعديد من المطالب بما في ذلك انتخابات ديمقراطية كاملة في المدينة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.



وفي وقت سابق، حرق المتظاهرون في هونج كونج العلم الصيني وأطلقت الشرطة رذاذ الفلفل يوم السبت في تجدد الاشتباكات بشأن مظالم المتظاهرين المناهضين للحكومة.



واتهمت الشرطة بعض المتظاهرين بإلقاء قنابل البنزين بعد مسيرة قام بها عدة آلاف من الأشخاص في بلدة توين مون في الشمال الغربي من الأراضي الصينية.



كان الحدث صغيرًا نسبيًا مقارنةً بالمظاهرات السابقة التي جرت في نهاية كل أسبوع منذ يونيو. بدأت الاحتجاجات بمعارضة قانون التسليم المقترح وتوسعت لتشمل مطالب الديمقراطية الأكبر.



تعد هذه الأحداث بمثابة إحراج للحزب الشيوعي الحاكم في الصين قبل احتفالات 1 أكتوبر بالذكرى السبعين لتوليها السلطة. أعلنت حكومة هونغ كونغ أنها ألغت عرضًا للألعاب النارية في ذلك اليوم، مشيرةً إلى الاهتمام بالسلامة العامة.



في توين مون، هتف المتظاهرون "استردوا هونج كونج!" و"ثورة عصرنا!" كان معظمهم سلميين لكن قام بعضهم برفع العلم الصيني خارج مكتب حكومي وأشعلوا النار فيه.

وقال بيان حكومي إن بعض المحتجين "ألقوا قنابل حارقة" لكنه لم يذكر تفاصيل عن الإصابات أو الأضرار المحتملة. وتم نصح الناس في المنطقة بالبقاء في منازلهم وإبقاء نوافذهم مغلقة.



وقال البيان إن المحتجين تسببوا في أضرار غير محددة لمحطة القطارات الخفيفة بتوين مون وألقوا أشياء على القضبان. وأعلن المنظمون أن الحدث، الذي استمر لمدة ساعتين، قد انتهى بعد ساعة واحدة بسبب المشهد الفوضوي في المحطة.



في أماكن أخرى، تم الإبلاغ عن مشاجرات بينما استجاب مؤيدو الحكومة لدعوة عضو مؤيد لبكين في المجلس التشريعي لهونج كونج لتدمير ملصقات الاحتجاج في محطات المترو.



وافقت زعيمة هونج كونج، الرئيسة التنفيذية كاري لام، على سحب مشروع قانون التسليم. لكن يضغط المحتجين لتحقيق مطالب أخرى، بما في ذلك تحقيق مستقل في الشكاوى حول عنف الشرطة خلال المظاهرات السابقة.



ويشكو المحتجون من أن حكومة بكين وحكومة لام تقوضان "درجة عالية من الحكم الذاتي" والحريات المدنية على الطريقة الغربية التي وعدت بها المستعمرة البريطانية السابقة عندما أعيدت إلى الصين في عام 1997.



بدأت الاحتجاجات تثقل كاهل اقتصاد هونغ كونغ، الذي كان يتباطأ بالفعل بسبب انخفاض الطلب على السلع الاستهلاكية في العالم. قال مطار هونغ كونغ إنه تراجعت حركة المسافرين في أغسطس، وتوقفت الأعمال في الفنادق وكذلك تراجع نشاط تجار التجزئة.



رفضت الشرطة الإذن بمسيرة السبت لكن ألغت محكمة الاستئناف هذا القرار. أعطت اللجنة يوم الجمعة تصريحًا لحدث مدته ساعتان موضحة إنه يجب أن ينتهي في الساعة 5 مساءً.



شهدت هونغ كونغ مظاهرات عنيفة طوال الصيف، حيث يخشى الكثير من السكان من أن تضعف الحكومة الصينية الحقوق والحريات التي يفترض أن تتمتع بها المنطقة المتمتعة بحكم شبه ذاتي بموجب إطار "دولة واحدة ونظامان".



