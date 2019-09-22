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مفاجأة مدوية بشأن الهارب محمد علي

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 06:24 ص
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مفاجأة مدوية بشأن الهارب محمد علي
معتز عبد الفتاح
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الفنان والمقاول الهارب محمد علي تم تجنيده من قبل مخابرات أحدى الدول المعادية، إما قطر أو تركيا.

وأضاف الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: "أنا مش متخيل إنه زينا كدة خايف على مصلحة البلد.. ده راجل سايب البلد وعمل فلوس كتيرة أوي أوي.. ولا أتخيل إن الخناقة دي كلها على فلوس".

وتابع الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في لقاء مع برنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد علي خير، أن محاولات لتأليب قوات الجيش المصري بعضها على بعض يعتبر تدمير للبلاد.

وشدد الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على أن هناك مؤسسات لا يمكن إصلاحها من الخارج، وإذا حدث ذلك سوف يتم تدميرها، وهي يجب أن يكون لديها القدرة على إصلاح ذاتها، مثل المؤسسات السيادية.

وتابع الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هناك بعض القطاعات الغاضبة في المجتمع المصري مثل المتضررين من الإصلاح الاقتصادي، مشددا على أن الشعب المصري "مذهل"، ولم يصدق كلام أحد.

ولفت الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن الكل يصدق أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شخص وطنيي جدا جدا، حتى لو هناك بعض الملاحظات لديهم، ولا مجال للتشكيك، مؤكدا أنه لا يوجد حاكم خائن في التاريخ حكم مصر إلا الخيديوي سعيد، ومحمد مرسي.

ونوه بأنه يجب أن نصبر عليهم لأنهم وطنيون ويعملون لصالح البلد.

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