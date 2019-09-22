تعرف على ترتيب الدوري السعودي والهدافين

أختتمت مواجهات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، مساء اليوم السبت، بثلاث لقاءات مثيرة.





مواجهة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين:-

حقق الفريق الأول للكرة بنادي الهلال فوزا ثمينا على مضيفه الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء اليوم السبت، على ملعب الجوهرة المشاعبة، في قمة مباريات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





افتتح إدواردو أول أهداف المباراة للهلال، بعدما تلقى كرة عرضية من الظهير الأيسر، ياسر الشهراني عند الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول.





وأحرز إدواردو الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 26 بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الاتحاد.





وسجل البرازيلي رومارينيو الهدف الأول والوحيد للاتحاد، بعد مراوغة مدافعي الهلال، عند الدقيقة31.





وفي الشوط الثاني، تمكن جيوفينكو من إحراز الهدف الثالث لصالح الهلال بتصويبه حاسمة استقرت في شباك فواز القرني، عند الدقيقة 90.





وتعرض الدولي البيروفي أندريه كاريلو لاعب وسط نادي الهلال للإصابة في عضلة الفخذ مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يتم استبداله ونزول نواف العابد بديلا له.





كما تعرض عبدالإله المالكي للطرد عند الدقيقة 82 لتدخله بعنف على نواف العابد لاعب وسط نادي الهلال.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال إلى 10 نقاط في المركز الأول بجدول ترتيب دوري المحترفين، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 3 نقاط في المركز الـ 14، ويتبقى له لقاء مؤجل.





يذكر أن الهلال كان قد فاز على على الاتحاد، الإثنين الماضي، بنفس نتيجة لقاء اليوم، في إطار دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا؛ ليتأهل إلى نصف النهائي، ويستعد لمواجهة مع نادي السد القطري في المربع الذهبي.





مواجهة الأهلي والفتح في الدوري السعودي للمحترفين:-

حسم الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي مواجهة فريق الفتح لصالحه بثنائية دون رد، في مواجهة اليوم، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





وافتتح اللاعب دجانيني تافاريس أول أهداف اللقاء في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الفتح.





وأحرز نجم الأهلي عمر السومة الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والعشرين.





وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاهلي إلى 7 نقاط ليتقدم إلى المركز الرابع، وتجمد الفتح بلا نقاط ليبقى في المركز الأخير.





واستطاع الأهلي أن يبطل عقدة النحس التي لازمت الفريق مؤخرا، وذلك بعد خسارته أمام نادي الوحدة بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهي الخسارة التي تسببت في إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش من تدريب الراقي.





ويتولى صالح المحمدي حاليًّا تدريب الأهلي بشكل مؤقت بعد إقالة إيفانكوفيتش.





وعانى الأهلي من النتائج السيئة تحت قيادة برانكو منذ بداية الموسم، حيث افتتح الأهلي مواجهاته في بطولة الدوري السعودي بتعادل غير متوقع أمام العدالة بهدف لمثله، ثم حقق الفوز أمام الاتفاق خارج أرضه بنتيجة هدفين مقابل هدف.





وعلى المستوى الأسيوي تعرض الأهلي لهزيمة ثقيلة من الهلال في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا في بداية الموسم الجاري وخرج من البطولة الآسيوية.





مواجهة الفيصلي والاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين:-

حقق الفريق الأول للكرة بنادي الفيصلي الفوز على مضيفه الاتفاق، مساء اليوم بهدف دون رد، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





وأحرز لاعب الاتفاق علي الخيبري هدف المباراة الوحيد لصالح الفيصلي بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 46 من عمر الشوط الأول.





ورفع الفيصلي رصيده لـ 8 نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 6 نقاط في المركز السادس.





ويأتي ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي :-

1-الهلال 10 نقاط

2-الفيصلي 8 نقاط

3-العدالة 7 نقاط

4-الأهلي 7 نقاط

5-النصر 7 نقاط

6-الاتفاق 6 نقاط

7-الشباب 6 نقاط

8-الوحدة 6 نقاط

9-الفيحاء 5 نقاط

10-التعاون 4 نقاط

11- أبها 4 نقاط

12-ضمك 4 نقاط

13-الحزم 4 نقاط

14-الاتحاد 3 نقاط

15-الرائد 1

16-الفتح 0





ويستعرض "الفجر الرياضي" قائمة أفضل 5 هدافين في الدوري السعودي للمحترفين 2019-2020:-

ويتصدر السنغالي أليو سيسي جدول ترتيب هدافي دوري المحترفين هذا الموسم، بعدما حقق رقمًا قياسيًا مع فريق العدالة؛ بتسجيله 4 أهداف في 4 مباريات على التوالي، حيث هز شباك الأهلي وضمك والتعاون، ثم أبها.

-السنغالي أليو سيسي (العدالة) 4 أهداف

-البرازيلي رومارينيو (الاتحاد) 3 أهداف

-السوري عمر خربين (الهلال) 3 أهداف

-الفرنسي بافتيمبي جوميز (الهلال) 3 أهداف

-السوري عمر السومة (الأهلي) 3 أهداف





ويغيب حمد الله عن القائمة على الرغم من تتويجه الموسم الماضي 2018-2019 هدافًا لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الموسم الرياضي الماضي؛ برصيد 34 هدفًا.