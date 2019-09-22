قلوبهم على أولادهم انفطرت.. مُعذب الطفلة: بعلمها المشي.. وعشيقة دار السلام تقتل ابنها لقطعه خلوتها

Advertisements

ضجة كبيرة أثارها فيديو يظهر أبا يضرب ابنته الرضيعة التي لم تستطع المشي بعد بعنف شديد، على وجهها وبطنها ويمسك بيدها ويرفعها للأعلى ثم يلقي بها على الأرض ويكررها أكثر من مرة.





بكاء الطفلة "سندرا" لم يشفع لها عند والدها الذي تجاهل الأمر وتمادى في تعذيبها، أمام زوجته التي تصور الواقعة من دون أن تحرك ساكنا أو تتدخل لنجدة ابنتها من هذه التصرفات المشينة.

الأب يوسف عثمان القططي، علق على الضجة التي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بقوله إنه يعتذر عن الضرب والتعذيب الذي وجهه لطفلته، وإن الفيديو المنشور قديم، وأن زوجته نشرت ذلك الفيديو، انتقاما منه، بعد غادرتها المنزل بسبب خلافات بينهما، وتركها 4 أطفال صغار له يهتم بهم.

القططي، فلسطيني الجنسية والذي يعيش بمدينة الرياضة في المملكة العربية السعودية، ويعمل أخصائي خدمات لوجستية، بإحدى الشركات، أوضح أن الضرب كان هدفه تعليم ابنته "سندرا" المشي، في وقت كان يمر فيه بحالة نفسية سيئة، وأن "سندرا" تعيش الآن بشكل طبيعي، وتتحرك بشكل جيد.



السلطات الأمنية في السعودية تحركت بشكل سريع فور تحديد هوية القططي، وألقت القبض عليه، من منزله بحي الدار البيضاء جنوبي الرياض، وأعلنت توفيرها الرعاية اللازمة لأطفاله الأربعة.

ووجهت النيابة العامة السعودية عدة تهم لـ"القططي" بينها تعريض صحة وسلامة الطفلة للخطر، وإساءة معاملته وتصوير ذلك.



معذب الطفلة وابنته

الطفلة ساندرا

واقعة الأب معذب طفلته لم تكن الأولى، بل سبقتها وقائع تعذيب وحشية من الأبوين لأبنائهما الصغار، وتجاوز الاعتداء هذا إلى حد إحداث عاهات مستديمة للأطفال بل والموت.





عشيقة دار السلام تنتقم من طفلها لقطعه خلوتها وتوفي بدر مصطفى، طفل ذو ثلاث سنوات في منطقة دار السلام بمحافظة القاهرة، على يد والدته نهلة محمد، بعد تعذيبها الشديد له، انتقامًا منه لقطعه خلوتها بعشيقها.

الأم استمرت في تعذيب الطفل حتى انقطع بكاؤه وفارق الحياة متأثرًا بالتعذيب الوحشي، وارتجاج بالمخ إثر اصطدامه الشديد بالحائط، وحروق شديدة في أنحاء متفرقة بجسده.

الواقعة تلقاها اللواء أسامة الصغير، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، في إخطار من مأمور قسم دار السلام، يفيد باستقبال مستشفى قصر العيني، لجثة طفل يدعي بدر مصطفى، ذو 3 سنوات، مصاب بارتجاج بالمخ، إثر ضرب رأسه بحائط، بالإضافة إلي حروق متفرقة بالجسد،

المقدم محمود سنبل، رئيس مباحث قسم دار السلام، توصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، نهلة محمد، ذات الـ36 عام، والدة الطفل، ووعشيقها وائل إمام، 35 عاما سائق.



الطفل يحيى

حروق طفل كفر الشيخ على يد أمه أم تجردت من كل مشاعر الأمومة والإنسانية وقررت تعذيب الطفل يحيى ذو الثلاث سنوات بمحافظة كفر الشيخ، بعد أن توفي والده للتزوج والدته من شقيق زوجها المتوفي الذي فضل أن يتزوجها حتى لا يتم تربية يحيى في أحضان رجل آخر.





يحيى

الطفل وصل إلى مستشفى كفر الشيخ العام، مصاب بحروق من الدرجة الثانية وكدمات في الظهر وقدميه، واتضح بعد إجراء الفحص أنه مصاب اضطراب في الوعي وزرقان شديد في الجسد، وضعف في الدورة الدموية والتنفسية، وتم نقله لغرفة عناية الأطفال وتم عمل إنعاش قلبي ورئوي للطفل.





الطفل يحيى

وعقب أن أفاق قال الطفل إن والدته هي من اعتدت عليه بالضرب المبرح باستخدام الخرطوم والحذاء، بمشاركة زوجها، وبعد أن ألقي القبض عليها، أنكرت، واتهمت زوجها بالتعدي على ابنها، والذي أنكر بدوره واتهمها بالتعدي على ابن شقيقه.

الواقعة تحرر لها المحضر رقم 2820 جنح قسم أول كفر الشيخ.





طفل الدقهلية





كي طفل الدقهلية بسيخ محمي لمشاهدة أخته وخطيبها في وضع مخل

جريمة بشعة شهدتها محافظة الدقهلية، حيث وصل الطفل محمد. ع. ع ذو الـ5 سنوات المقيم بمنطقة ميت محسن، إلى مستشفى ميت غمر العام، فى حالة إعياء شديدة، وآثار تعذيب وكي بأنحاء متفرقة بجسده، على يد والدته وشقيقته وخطيبها لمشاهدته لهما "الأخت وخطيبها" في أوضاع مخلة خشية افتضاح الأمر.





طفل الدقهلية

اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من العميد محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لضباط مباحث مركز شرطة ميت غمر، من مستشفى ميت غمر المركزي، بوصول الطفل في حالة إعياء شديد وضعف عام، وبتوقيع الكشف عليه، تبين وجود آثار ضرب مبرح، وتعذيب وكي وإطفاء أعقاب سجائر على الظهر والصدر، وفي أنحاء متفرقة من الجسد باستخدام سكين محمي بالنار.

والده "ع. ع" اتهم زوجته "أ. م. ا"، 40 سنة، ربة منزل، وابنته "ز"، 18 سنة، وخطيبها "ع. خ" 23 سنة عامل، بالاعتداء على الطفل وإحداث إصابته، والذين اعترفا بالواقعة "الأخت وخطيبها"، لمشاهدة الطفل لهما في أوضاع مخلة جمعتهما معا.





طفل بنغازي

أب بنغازي يعذب ابنه بوحشية بسبب مشاكل أسرية وفي مدينة بنغازي الليبية ألقت قوات الأمن القبض على أب أصاب ابنه ذو الـ5 سنوات، بأزمة نفسية، عقب تعرضه لتعذيب وحشي، حيث وجدوا الطفل مرميًّا خارج المنزل ومربوطًا بحبل.

رجال وحدة التحرّي والضبط التابعة لشرطة بنغازي، ألقوا القبض على الأب، الذي ربط قدمي ابنه بالحبال لعدة أيام، خارج المنزل، في ظروف جوية سيئة، وتركه ينام ويأكل في المكان غير المهيأ لطفل مثله، ما أدّى إلى تسلّخ جلده.

شرطة بنغازي، نشرت مقطع فيديو، عبر صفحتها على "فيسبوك"، يظهر كشف القضية عن طريق المصادفة، أثناء تنفيذ أوامر ضبط وإحضار روتينية، حيث أنه في أثناء خروج وحدة التحرّي والقبض لتنفيذ أوامر الضبط والإحضار الصادرة من النيابة العامة، لفت انتباه رجال النجدة، أبٍ يقوم بتعذيب ابنه الطفل، بربطه بحبل وتجريده من الملابس، ما أدى إلى تسلّخات في جسده، من آثار الحبل وحرارة الشمس.



طفل المغرب