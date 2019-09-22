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استشاري صحة نفسية: الـ"سوشيال ميديا" تصيب الشباب باضطرابات نفسية وتؤدي للانتحار

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 06:01 ص
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استشاري صحة نفسية: الـسوشيال ميديا تصيب الشباب باضطرابات نفسية وتؤدي للانتحار
الدكتورة هند البنا
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نعيم يوسف
 
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كشفت الدكتورة هند البنا، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الزوجية، عن أن وسائل التواصل الاجتماعي تؤدي إلى اضطرابات نفسية لدى الشباب، مثل القلق والخوف الاجتماعي، وهذا انتشر لدى الشباب في الوقت الحالي بسبب الـ"سوشيال ميديا".

وأضافت الدكتورة هند البنا، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الزوجية، في لقاء مع برنامج "هالة مصرية"، المذاع على قناة المحور الفضائية، وتقدمه الفنانة هالة فاخر: "هما عاملين عالم خاص بيهم، العالم ده لما بيخرجوا منه مبييعرفوش يتعاملوا ولا يتكلموا ولا ييعبروا عن انفعالاتهم".

وأشارت الدكتورة هند البنا، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الزوجية، إلى أن الأخطر هو "الانتحار"، حيث يقوم الشباب بالإعلان عن أنهم سوف ينتحرون على الـ"سوشيال ميديا"، وهذه الوسائل تؤدي إلى الانتحار، حيث يتملكه اليأس والإحباط، ويعانون من الاكتئاب.

وشددت الدكتورة هند البنا، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الزوجية، على أنها تنصح الأسر بالحديث مع أبنائهم، والحوار معهم حتى لو كانوا يرون مشاكلهم بسيطة، ولكن بالنسبة لهم كبيرة، لافتة إلى أن العلاقات كلها الآن أصبحت إلكترونية وهذا يخلق حالة من عدم الرضا، والوحدة وعدم الارتياح، والخلافات الزوجية، مضيفة: "حتى الخناقات بقت أونلاين"، وهي من الأشياء الصعبة.

ولفتت الدكتورة هند البنا، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الزوجية، إلى أنه عند المواجهة بين الزوجين في المشاكل أفضل حيث يمكن أن تنتهي بنظرة عين أو "طبطبة"، مشيرة إلى أن الزواج يحدث بسرعة، والطلاق أيضا يتم بسرعة، وهناك البعض من يدخلون في علاقات عاطفية "أونلاين" دون أن يروا بعضهم البعض في الواقع، مشددة على أن التفاصيل التي كانت تحدث في اللقاءات في وقت سابق افتقدناها حاليا.
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