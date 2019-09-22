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عاجل.. زلزال يضرب القاهرة بمقياس 4.4 ريختر

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 05:37 ص
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عاجل.. زلزال يضرب القاهرة بمقياس 4.4 ريختر
زلزال
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قال المعهد القومي المصري للفلك والبحوث الجيوفيزيقية، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، سجلت هزة أرضية في الساعة التاسعة وتسع دقائق بتوقيت القاهرة، مساء السبت.

وأضاف المعهد أن الهزة وقعت على بعد 64 كم شرق القاهرة.

المعهد تابع في بيان اليوم، أن الزلزال كان بقوة 4.4 على مقياس ريختر، بخط طول 31.8628، بخط عرض 31.8628.

ولفت المعهد إلى أن الزلزال لم يحدث أي خسائر مادية أو بشرية.
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المزيد عن: معهد الفلك زلزال زلازل رصد الزلازل
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