لاعب ريال مدريد: أتمنى فوز إشبيلية علي الملكي في الدوري
الأحد 22/سبتمبر/2019 - 05:33 ص
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محمد علي
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قال لاعب ريال مدريد والذي أخر في إعارة لصفوف أشبيلية في بداية هذا الموسم بأنه يرغب في أن يحقق الفريق الأندلسي الفوز في لقاء الدوري علي حساب ريال مدريد.
وتحدث ريجيلون عن المباراة في تصريحات في تصريحات إعلامية مساء اليوم وقال فيها:” إنها مباراة خاصة لي ولفريقي أيضاً، لكنني لا أعرف سوى طريق الفوز”.
وأكمل لاعب ريال مدريد المعار لصفوف الفريق الأندلسي ريجيلون تصريحاته قائلاً:” فريقي اليوم هو إشبيلية، شعاري هو شعار إشبيلية، وجماهيري هى جماهير إشبيلية”.
ويذكر أن أشبيليه سيلعب يوم الاحد مباراة قوية أمام ريال مدريد الذي يريد مصالحة جماهيره الغاضبة بعد خسارة الفريق أمام باريس سان جيرمان بنتيجة ٣-٠
ويحتل ريال مدريد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد ٨ نقاط بفارق نقطتين عن صاحب الصدارة إشبيلية.
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