ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

لاعب ريال مدريد: أتمنى فوز إشبيلية علي الملكي في الدوري

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 05:33 ص
Advertisements
لاعب ريال مدريد: أتمنى فوز إشبيلية علي الملكي في الدوري
ريال مدريد
Advertisements
طباعة
محمد علي
 
Advertisements
قال لاعب ريال مدريد والذي أخر في إعارة لصفوف أشبيلية في بداية هذا الموسم بأنه يرغب في أن يحقق الفريق الأندلسي الفوز في لقاء الدوري علي حساب ريال مدريد.


وتحدث ريجيلون عن المباراة في تصريحات في تصريحات إعلامية مساء اليوم وقال فيها:” إنها مباراة خاصة لي ولفريقي أيضاً، لكنني لا أعرف سوى طريق الفوز”.

وأكمل لاعب ريال مدريد المعار لصفوف الفريق الأندلسي ريجيلون تصريحاته قائلاً:” فريقي اليوم هو إشبيلية، شعاري هو شعار إشبيلية، وجماهيري هى جماهير إشبيلية”.


ويذكر أن أشبيليه سيلعب يوم الاحد مباراة قوية أمام ريال مدريد الذي يريد مصالحة جماهيره الغاضبة بعد خسارة الفريق أمام باريس سان جيرمان بنتيجة ٣-٠


ويحتل ريال مدريد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد ٨ نقاط بفارق نقطتين عن صاحب الصدارة إشبيلية.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: ريال مدريد واشبيلية ريال مدريد
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد
-
x
15:00
-
مانشستر يونايتد
كريستال بالاس
-
x
15:00
-
وولفرهامبتون
آرسنال
-
x
17:30
-
أستون فيلا
تشيلسي
-
x
17:30
-
ليفربول
الدوري الإسباني
خيتافي
-
x
12:00
-
ريال مايوركا
إسبانيول
-
x
14:00
-
ريال سوسييداد
فالنسيا
-
x
16:00
-
ليجانيس
أتلتيك بيلباو
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
إشبيلية
-
x
21:00
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
بولونيا
-
x
15:00
-
روما
ليتشي
-
x
15:00
-
نابولي
الدوري الألماني
بوروسيا مونشنغلادباخ
-
x
15:30
-
فورتونا دوسلدورف
آينتراخت فرانكفورت
-
x
18:00
-
بوروسيا دورتموند
الدوري المصري الممتاز
أسوان
-
x
15:00
-
مصر المقاصة
الانتاج الحربي
-
x
17:30
-
نادي مصر
وادي دجلة
-
x
17:30
-
طنطا‏
المصري البورسعيدي
-
x
20:00
-
حرس الحدود
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
رين
-
x
15:00
-
ليل
ليون
-
x
21:00
-
باريس سان جيرمان

DMCA.com Protection Status