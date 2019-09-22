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رئيس نيابة أمن الدولة العليا السابق: الإخوان أكبر وكالة تجسس في العالم

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 05:33 ص
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رئيس نيابة أمن الدولة العليا السابق: الإخوان أكبر وكالة تجسس في العالم
المستشار هاني حمودة
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نعيم يوسف
 
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قال المستشار هاني حمودة، رئيس نيابة أمن الدولة العليا السابق، إن الكذب ونشر الشائعات جزء من استراتييجية جماعة الإخوان المسلمين، وهي قائمة على الأكاذيب، واستغلال الدين كستار وهم أبعد ما يكون عن الدين، ويعتبرون "أكبر وكالة تجسس في العالم" –حسب قوله-.

وأضاف المستشار هاني حمودة، رئيس نيابة أمن الدولة العليا السابق، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن المنطقة منذ عام 2011، أصبحت متوترة وتفككت شعوبها، مشددًا على أن ما حدث في هذه الفترة لم يحدث في نكسة عام 1967.

ولفت المستشار هاني حمودة، رئيس نيابة أمن الدولة العليا السابق، إلى أنه حقق مع أحد الجواسيس في عام 2007، وهذا الجاسوس اعترف بما سوف يحدث في عام 2011، وتحدث على مخططات تفتيت الدول من الداخل، وهي جميع الدول المجاورة لإسرائيل.

وشدد المستشار هاني حمودة، رئيس نيابة أمن الدولة العليا السابق، على أن الإخوان تنظيم دولي له أذرع في العديد من الدول، ولكن تم ضربهم في البلد الأم (مصر)، وهم على استعداد بالقيام بأي شيء مشروع وغير مشروع لإعادة إحياء التنظيم مرة أخرى، والموضوع بالنسبة لهم مسألة حياة أو موت، وهناك تمويل كبير لهذا الأمر.

الجدير بالذكر أن جماعة الإخوان المسلمين وصلت إلى حكم مصر في أعقاب ثورة 25 يناير، وسيطرت على البلاد لمدة عام، حتى ثار الشعب المصري ضدهم في 30 يونيو وتم الإطاحة بهم وتحطيم مشروعهم فيي السيطرة على البلاد وعلى المنطقة.
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