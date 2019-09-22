رئيس نيابة أمن الدولة العليا السابق: الإخوان أكبر وكالة تجسس في العالم
الأحد 22/سبتمبر/2019 - 05:33 ص
Advertisements
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال المستشار هاني حمودة، رئيس نيابة أمن الدولة العليا السابق، إن الكذب ونشر الشائعات جزء من استراتييجية جماعة الإخوان المسلمين، وهي قائمة على الأكاذيب، واستغلال الدين كستار وهم أبعد ما يكون عن الدين، ويعتبرون "أكبر وكالة تجسس في العالم" –حسب قوله-.
وأضاف المستشار هاني حمودة، رئيس نيابة أمن الدولة العليا السابق، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن المنطقة منذ عام 2011، أصبحت متوترة وتفككت شعوبها، مشددًا على أن ما حدث في هذه الفترة لم يحدث في نكسة عام 1967.
ولفت المستشار هاني حمودة، رئيس نيابة أمن الدولة العليا السابق، إلى أنه حقق مع أحد الجواسيس في عام 2007، وهذا الجاسوس اعترف بما سوف يحدث في عام 2011، وتحدث على مخططات تفتيت الدول من الداخل، وهي جميع الدول المجاورة لإسرائيل.
وشدد المستشار هاني حمودة، رئيس نيابة أمن الدولة العليا السابق، على أن الإخوان تنظيم دولي له أذرع في العديد من الدول، ولكن تم ضربهم في البلد الأم (مصر)، وهم على استعداد بالقيام بأي شيء مشروع وغير مشروع لإعادة إحياء التنظيم مرة أخرى، والموضوع بالنسبة لهم مسألة حياة أو موت، وهناك تمويل كبير لهذا الأمر.
وأضاف المستشار هاني حمودة، رئيس نيابة أمن الدولة العليا السابق، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن المنطقة منذ عام 2011، أصبحت متوترة وتفككت شعوبها، مشددًا على أن ما حدث في هذه الفترة لم يحدث في نكسة عام 1967.
ولفت المستشار هاني حمودة، رئيس نيابة أمن الدولة العليا السابق، إلى أنه حقق مع أحد الجواسيس في عام 2007، وهذا الجاسوس اعترف بما سوف يحدث في عام 2011، وتحدث على مخططات تفتيت الدول من الداخل، وهي جميع الدول المجاورة لإسرائيل.
وشدد المستشار هاني حمودة، رئيس نيابة أمن الدولة العليا السابق، على أن الإخوان تنظيم دولي له أذرع في العديد من الدول، ولكن تم ضربهم في البلد الأم (مصر)، وهم على استعداد بالقيام بأي شيء مشروع وغير مشروع لإعادة إحياء التنظيم مرة أخرى، والموضوع بالنسبة لهم مسألة حياة أو موت، وهناك تمويل كبير لهذا الأمر.
الجدير بالذكر أن جماعة الإخوان المسلمين وصلت إلى حكم مصر في أعقاب ثورة 25 يناير، وسيطرت على البلاد لمدة عام، حتى ثار الشعب المصري ضدهم في 30 يونيو وتم الإطاحة بهم وتحطيم مشروعهم فيي السيطرة على البلاد وعلى المنطقة.
Advertisements
- مع تزايد الهجمات الإرهابية في أوروبا.. خبراء يوضحون أسباب عدم مواجهة أوروبا وأمريكا لـ"الإخوان"
- خبراء يكشفون سر الأزمة بين الإخوان وكبار قياداتها
- ننشر تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع متهمي "التخابر مع تركيا"
- عاجل.. الصور الأولى من أجهزة تجسس خلية "التخابر مع تركيا"
- بريطانيا: إرسال 100 عسكري لمنطقة سكربيل "يصيب الأعصاب"
- عادل حمودة يكتب: عودة عصافير الجنس الحمراء إلى فراش الجواسيس
- ماهر فرغلي: الغرب استخدم "الإخوان" في تفتيت المنطقة
- صحيفة تركية: الإخوان تعتبر إعادة فتح السفارات بسوريا "خطوة مؤسفة"
- ماهر فرغلي: أمريكا كانت ترى احتواء جماعة الإخوان الإرهابية لتفتيت دول المنطقة
المزيد عن: مصر جماعة الإخوان ثورة 25 ينايرتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر