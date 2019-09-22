هل ستتم إقالة فالفيردي؟.. برشلونة يرد
الأحد 22/سبتمبر/2019 - 04:45 ص
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محمد جمال
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جددت إدارة برشلونة الإسبانى الثقة فى مدرب الفريق ارنستو فالفيردي، ورفض رحيله عقب خسارة البارسا امس أمام غرناطة بالجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني بهدفين دون رد، لتكون الخسارة الثانية للبلوجرانا فى 5 جولات فقط فى الدوري، لتطالب الجماهير إدارة الفريق رحيل المدرب بسبب سوء الأداء والنتائج.
وسجل هدفي غرناطة كل من رامون عزيز في الدقيقة الثانية ثم فاديو فى الدقيقة 66 وفشل لاعبو البارسا فى العودة فى النتيجة ليتلقي الفريق الخسارة الثانية بالدورى فى 5 جولات فقط تحت قيادة المدرب الإسبانى ارنستو فالفيردي، مما جعل البعض يتكهن برحيل المدرب التى ساءت نتائج البارسا معه.
وتحدث جييرمو آمور، مدير العلاقات المؤسسية لبرشلونة عقب اللقاء، عن إمكانية رحيل المدرب، قائلاً :" لا.. والآن علينا الافكير في مباراة فياريال فى بطولة الدوري الجولة القادمة".
وتابع فى حديث للصحافة الإسبانية، قائلاً :"نحن جميعاً غاضبون من الطريقة التي سارت بها المباراة اليوم ، وما يتعين علينا فعله الان هو أن نتحدث ونفكر في مباراة فياريال".
وهاجمت جماهير برشلونة مدربها فالفيردى بعد النتائج السيئة خلال الموسم الحالى بعد الخسارة أمام اتليتك بيلباو فى أولى جولات الدوري وخسارة أمس أمام غرناطة والتعادل أمام أوساسونا وعدم الفوز فى 5 مباريات بالدوري سوى فى مباراتان فقط كانوا على ملعب كامب نو أمام ريال بيتيس وفالنسيا وعلى مستوى دوري أبطال أوروبا تعادل الفريق فى أولى المباريات أمام بروسيا دورتموند الألمانى سلبياً.
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