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"شوية عيال حرامية.. وإحنا قلبنا مع السيسي".. رأي المواطنين في مظاهرات الإخوان (فيديو)

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 04:32 ص
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شوية عيال حرامية.. وإحنا قلبنا مع السيسي.. رأي المواطنين في مظاهرات الإخوان (فيديو)
مواطن
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نعيم يوسف
 
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عرض برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، تقارير عن آراء المواطنين في محافظات مختلفة بالجمهورية حول الدعوات الأخيرة للتظاهر، التي أطلقتها جماعة الإخوان المسلمين، والفنان والمقاول الهارب محمد علي.
وقال أحد المواطنين في "المحلة": "إحنا مش عاوزين نجوع.. الراجل (في إشارة للرئيس عبد الفتاح السيسي) لسة بيعمل إنجازات وحاجات جميلة.. وإحنا قلبنا معاه"، بينما قال آخر: "إحنا بنحب السيسي، ولا عاوزين مظاهرات ولا عايزين حاجة"، بينما قالت أحدى السيدات: "طول ما البلد حلوة إحنا ماشيين في أمان.. وإحنا مش عاجبنا الحاجات الوحشة دي".
وأكد أحد المواطنين: "إحنا مش عايزين مظاهرات ولا أي حاجة من دي.. عايزين الدنيا تبقى كويسة وخلاص"، بينما شدد أخر: "الراجل اللي ماسك البلد راجل محترم.. وإحنا عايزين إية من المظاهرات!! هما نسيوا لما كنا بنتحايل عليه عشان ينزل (في إشارة إلى موقف السيسي من 30 يونيو).. إحنا كنا بنتحايل على الراجل ده عشان ينزل ويحوش عننا.. ونزلنا عملنا له تفويض".
كما بث البرنامج تقرير من محافظة السويس، حيث قال أحد المواطنين: "تقييمي للي حصل إمبارح إن دول شوية خارجين عن القانون وحرامية وعايزين يكسروا المحلات.. ودي مش ممكن أبدا نسمح بيها، وإحنا كمواطنين هنقف مع الأمن ضدهم"، بينما وصفهم مواطن أخر بأنهم "شوية عيال حرامية".
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