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تردد قناة النادي الأهلي الجديد على جميع الأقمار الصناعية وكيفية استقبال شارة البث

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 04:27 ص
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تردد قناة النادي الأهلي الجديد على جميع الأقمار الصناعية وكيفية استقبال شارة البث
قناة الاهلي
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محمد الصو
 
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أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن حسن حمدي؛ عن انطلاق القناة الخاصة للنادي؛ بالتعاون مع شبكة راديو وتليفزيون "آي ار تي"؛ وتحديدا في يوم 6 أغسطس عام 2008.

وجاء ظهور القناة حسبما أعلن الطرفين في عام 2008؛ بناءا على رغبة النادي الأهلي؛ للدفاع عن حقوقه وكونه النادي الأكبر في الأندية العربية والإفريقية.


وتولى الراحل خالد توحيد؛ رئاسة القناة وحتى رحيله العام الماضي؛ والذي عمل على إعادة هيكلة القناة؛ ثم تولى محمد العدل والذي يرأسها حتى الآن.


وتعد قناة الأهلي؛ هي المصدر الأول لجماهيرها بالرغم من عدم الحصول على حقوق بث المباريات أو عدم الاهتمام ببعض البرامج الرياضية.


وفي يوم 12-3-2010؛ أعلن الكابتن حسن حمدي رئيس النادي؛ عن افتتاح القناة بصورة رسمية وإنهاء البث التجريبي والذي دام لأكثر من عاميين.


وتولت شركة "بريزنتيشن سبورت" إدارة قناة النادى الأهلى بصورة رسمية، بعد أن وقع المهندس محمود طاهر رئيس النادى الأهلي السايبق، والسيد محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة "برزنتيشن"، العقود بصورة رسمية، لتتولى الشركة مهمة تطوير وإعادة إطلاق القناة بصورة وشكل جديد.


وشهدت الفترة الماضية، سلسلة من المفاوضات المكثفة والعميقة بين الجانبين منذ فترة، قبل أن يتم توقيع العقود بصورة رسمية، عقب قرار إدارة شركة الأهلى للإنتاج الإعلامى بفسخ التعاقد مع شركة "مسك" التى كانت تتولى مهمة إدارة القناة منذ إنشائها عام 2008، وذلك بعد التصعيد غير المبرر من الشركة المسئولة عن الإدارة، بإيقاف برامج البث المباشر وتسريح العاملين، وهو ما أثار القلق داخل نفوس مجلس إدارة النادى بإمكانية غلق القناة بصورة نهائية، وهو ما لا تقبله إدارة شركة الأهلى أو مجلس إدارة النادى وجماهيره، وبناء عليه تم تفعيل الاتفاق ليصبح عقدًا رسميًا بين الأهلى و"برزنتيشن"، الشركة المالكة لحقوق بث الدورى الممتاز.


وتأتى خطوة توقيع العقود رسميًا، عقب الشراكة العملاقة التى تمت بين شركة "إعلام المصريين"، و"برزنتيشن سبورت"، والتى بموجبها حصلت شركة إعلام المصريين على 51% من أسهم شركة برزنتيشن، لتكوين كيان عملاق فى سوق صناعة الرياضة المصرية.

وأكد الطرفان أن الاتفاق يهدف فى الأساس لإطلاق قناة تليق بالنادى الأهلى وجماهيره، وتفعيل دور القنوات الرياضية فى إثراء الساحة الإعلامية وتنشيط التسويق الرياضى فى مصر، وتحديدًا صناعة كرة القدم.


وتعد قناة الأهلي واحدة من أبرز القنوات الرياضية المحببة لجماهير القلعة الحمراء وعشاق النادي الأهلي يتابعونها بصفة مستمرة مما جعلها تحظى بأعلى نسب مشاهدة، وتتميز بأنها تطرح العديد من اللقاءات الحصرية مع النجو الرياضيين عقب انتهاء أي مباراة وتعرض استديوهات تحليلية وبرامج مميزة.


ويرصد "الفجر الرياضي" تردد قناة الأهلي وهو كالآتي:-


"النايل سات"

التردد: 12341

معدل الترميز: 27500

"النايل سات"

التردد: 12340

معدل الترميز: 27500

"النايل سات"

التردد: 12342

معدل الترميز: 27500
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