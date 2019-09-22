موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام اليوم 21/9/2019| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام بث مباشر عبر beIN SPORT

يواجه فريق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه أولي جونار سولشاير نظيره فريق وست هام يونايتد اليوم الأحد 22 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب لندن ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





- موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام :-

وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر يونايتد وفريق وست هام يونايتد في الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتقام في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا تقام في الساعة الثانية مساءً بتوقيت دولة المغرب وتذاع المباراة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.





- طموحات مانشستر يونايتد ووست هام في البريميرليج :-

ويسعى فريق مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز على وست هام يونايتد من أجل العودة مجددا للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وذلك بعد غيابه سنوات عديدة عن خزائن الفريق أو المنافسة على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الذي فشل الفريق في المشاركة بمنافسته هذا الموسم ويشارك في بطولة الدوري الأوروبي.





بينما تختلف الطموحات عند فريق وست هام يونايتد الذي يريد الفوز أمام جماهيره للإرتقاء في جدول الترتيب والمشاركة في الموسم القادم ببطولة أوروبية تجعل الفريق يعود مرة أخرى للمنافسات خارج انجلترا.





- موقف الفريقين في الدوري الإنجليزي :-

وكان اليونايتد قد حقق فوزا صعبا في الجولة الماضية على حساب فريق ليستر سيتي بنتيجة هدف نظيف أحرزه ماركوس راشفورد من ركلة جزاء، بينما تعثر فريق وست هام يونايتد بالتعادل أمام فريق أستون فيلا بنتيجة سلبية، ونجح اليونايتد في حصد 8 نقاط يحتل بهم المركز السادس بجدول الترتيب، بينما يحل فريق وست هام يونايتد في المركز الحادي عشر بنفس الرصيد من النقاط.