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بالدليل.. فبركة الإخوان لفيديوهات التظاهرات التي دعا لها محمد علي

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 03:54 ص
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بالدليل.. فبركة الإخوان لفيديوهات التظاهرات التي دعا لها محمد علي
أحد الفيديوهات
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نعيم يوسف
 
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عرض برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، تقريرين مزورين صنعهما المخرج تامر الخشاب، واحد عن قيام طائرات القوات المسلحة المصرية بقتل المتظاهرين في رابعة العدوية، وآخر عن سوء الأحوال التي يعاني منها المواطن المصري.

كما عرض البرنامج أيضا طريقة صناعة وفبركة هذه المقاطع، حيث يظهر استخدام ممثلين وبعض برامج المونتاج في تزييفها.

وأكد "الخشاب"، أن الفيديو المزيف الخاص بقتل المتظاهرين في رابعة بطائرات الجيش، قامت جماعة الإخوان بتروييجه بشكل واسع، وزعمت أنه "مذبحة" يقوم بها الجيش المصري، دون التنبه لكونه مزيفا.

أما بالنسبة للتقرير الآخر، حول معيشة المواطن، فقد كشف "الخشاب"، أنه تم بالتعاون مع ممثلين، والسيدة التي بكت ما هي إلا ممثلة، وضعوا لها "قطرة" في عيونها لكي تظهر وهي تبكي، وتم تصويرها في منطقة تظهر بها عشوائيات، لكي يتم وضع جرعة سلبية مكثفة، وهذا هو الأسلوب المستخدم في قناة الجزيرة.

وأكد أن مشاهد المظاهرات في التقرير تم تركيبها من خلال تركيب صور مظاهرة على مقطع فيديو في زفة لتظهر على أنها مظاهرة حاشدة.

وكشف أن مقاطع الفيديو التي تم بثها على قنوات جماعة الإخوان، على أنها مظاهرات ضد الدولة ييوم الجمعة، إذا استمتعت لها جيدا، ستجد أنهم يقولون نفس الأصوات بـ"نفس المازورة" و"نفس التيمبو"، مشددًا على أن هذا يكشف أنها أصوات تم عملها في أستوديو وتركيبها على الصور، ومن المستحيل أن الآلاف ف أماكن مختلفة يقولون نفس "المازورة" ونفس "التيمبو".

كان المقاول الهارب محمد علي، وجماعة الإخوان المسلمين قد دعوا للتظاهر ضد الدولة المصرية، الجمعة، وروجوا العديد من مقاطع الفيديو التي زعموا أنها للمظاهرات.
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