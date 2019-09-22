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طلعت يوسف يختار 20 لاعباً في قائمة الاتحاد لمواجهة الزمالك

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 03:49 ص
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طلعت يوسف يختار 20 لاعباً في قائمة الاتحاد لمواجهة الزمالك
الاتحاد السكندري
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على شحاتة
 
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أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، عن قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في المباراة المقرر لها فى الثامنة مساء غد الإثنين على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري العام.

وضم يوسف على اختيار 20  لاعباً وهم  :-

عماد السيد ، محمود الزنفلى ، محمود رزق ، محمد أنور ، إسلام جمال ، مروان النجار ، السيد سالم ، محمود شعبان ، صبرى رحيل ، أسامة عزب ، نور السيد ، كريم الديب ، أحمد نبيل مانجا ، هشام محمد ، أحمد حجي ، خالد الغندور ، غباشى، خالد قمر ، إيمانويل أوكوى ، ناجى جدو .


وكان محمد مصيلحى رئيس النادي حرص على متابعة التدريب الأخير قبل السفر القاهرة وحرص رئيس النادى على تحفيز اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية .

وأنطلقت مسابقة الدوري الممتاز في نسختها الـ61 يوم السبت 21-9-2019 بثلاث مباريات ، طلائع الجيش والمقاولون العرب ، ثم الجونة مع الإسماعيلي ، واختتمت بلقاء بيراميدز أمام إنبي.

طلائع الجيش مع المقاولون العرب
حقق فريق المقاولون العرب فوزا نظيفا على منافسه طلائع الجيش بهدف نظيف دون رد ، أحرزه سيف الدين الجزيري في الدقيقة "74" من خلال تمريرة من طاهر محمد طاهر إلى محمد سالم الذي يرسل عرضية أكثر من رائعة يقابلها سيف الدين الجزيري برأسية في شباك طلائع الجيش.

الجونة مع الإسماعيلي
تغلب فريق الإسماعيلي على منافسه الجونة بهدف دون رد، وجاء الهدف بـ"نيران صديقة" حيث سجله عن طريق رأسية محمد ناجي جدو لاعب الجونة الذي أخطأ في تشتيت الكرة ووضعها في شباك فريقه.

بيراميدز وإنبي
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز فوزا ساحقا على ضيفه نادي إنبي بأربعة أهداف نظيفة دون رد ، أحرز الأهداف عمر جابر  وهدفين لعبدالله السعيد وهدف لمحمد فاروق

وبتلك النتائج يتصدر بيراميدز جدول المسابقة بمعدل الأهداف بعد انتهاء مباريات اليوم الأول.
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