أخطر التصريحات.. وائل الإبراشي يفتح النار على المقاول الهارب محمد علي

"الإبراشي": محمد علي أصبح "عدة أجهزة مخابرات متحركة"







وأضاف "الإبراشي" في برنامجه "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، أن محمد علي حاليا أصبح لا يعمل بمفرده، وإنما أصبح "عدة أجهزة مخابرات متحركة"، وتقوم العديد من أجهزة المخابرات باستغلاله ضد الدولة المصرية.





وشدد على أن هناك مشاكل وشكاوى لدى المواطنين يتم العزف عليها فيي مقاطع الفيديو التي يبثها المقاول والفنان الهارب، مؤكدا على ثقته في أن الدولة المصرية ستقوم خلال الفترة المقبلة بمناقشة هذه الأمور بكل وضوح، لأن جماعة الإخوان أفلست وبالتالي سوف تقوم باللعب على هذه الشكاوى.





وأكد أن المواطن المصري نفسه غير مقتنع بمحمد علي، وما يقوم به، وأصبح "علي" حصان طروادة لجماعة الإخوان المسلمين، والمواطن حتى وهو يعترض ويحتج سيكون هذا تحت مظلة الأمن والاستقرار.



كان المقاول والفنان الهارب محمد علي قد هرب إلى أسبانيا خلال الفترة الماضية، وبدأ في بث العديد من مقاطع الفيديو التي تهاجم الدولة المصرية، وتقوم القنوات المعادية لمصر مثل قناة الجزيرة ومكملين، وقناة الشرق بالترويج الواسع لها، واستخدامها في الهجوم على الجيش المصري، والرئيس عبد الفتاح السيسي.





وظهرت خلال الأيام الماضية العديد من الفضائح التي لاحقت المقاول الهارب، حيث كشف شقيقه أنه استولى على تركة وميراث شقيقهم الثالث المتوفى وهرب خارج البلاد.





من جانبه، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تعليق له بالمؤتمر الوطني الثامن للشباب، كذب هذه الادعاءات والافتراءات.

شن الإعلامي وائل الإبراشي، هجوما شديدا على المقاول والفنان الهارب محمد علي، مؤكدا أنه ليس من الوجوه الثورية وليس لديه مؤهلات لقيادة ثورة، وأن ما يفعله يدخل ضمن ما يمكن أن يسمى بـ"العبط الثوري".