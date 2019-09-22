"يوم تلات" لعمرو دياب تتجاوز نصف مليون مشاهدة عبر يوتيوب
الأحد 22/سبتمبر/2019 - 03:22 ص
Advertisements
Advertisements
Advertisements
حققت أغنية "يوم تلات" للهضبة عمرو دياب، ضمن ألبومه الأخير قائمة Trending يوتيوب، عدد مشاهدات ضخم تجاوز 617,358 مشاهدة.
الأغنية من كلمات: تامر حسين، وألحان: عزيز الشافعى، وتوزيع: أسامة الهندى، وجيتار: شريف فهمى.
نجاح الأغنية
ونجحت الأغنية فور طرحها في حصد مشاهدات الجمهور، ونيل إشاداتهم، حيث علق البعض: "الأغنيه دي لة اتعملت كليب هتبقي تحفة"، "محدش يقدر يتوقع عمرو دياب من ٣٠ سنة وكل يوم بيعمل جديد ودايمًا متجدد ومتألق ومواكب كل الأجيال"، " يا هضبة إيه الجمال ده كل أغانيه أحلى من التانية".
كان الهضبة عمرو دياب، أعلن طرح أغنية جديدة من ألبومه الجديد وهي «يوم تلات»، وذلك عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
ونشر الهضبة بوستر للأغنية وعلق قائلًا: "زي ما عمرو دياب وعدكم في حفلته، انتظروا اغنيته الجديدة "يوم تلات" اللي هتنزل يوم التلات اللي جاي!"، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين.
يوم تلات
وتعد أغنية «يوم تلات» هي ثالث أغاني الألبوم الجديد التي سيطرحها الهضبة على سبيل الدعاية لالبومه بعد «بحبه» من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحي وتوزيع أسامة الهندي، و «أنا غير» وتحمل نفس اسم الألبوم من كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي.
ورصد الفجر الفني في 20 أغسطس الماضي أكثر الكلمات التي بحث عنها المصرييون في جوجل وجاء أبرزها طرح الفنان عمرو دياب أغنية يوم تلات من ألبومة الجديد "أنا غير".
يوم تلات
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أحدث أغنيات النجم عمرو دياب والتي تحمل اسم "يوم تلات" والتي أعلن طرحها من ألبومه الجديد "أنا غير".
وجاءت كلماتها: "يوم تلات تلات.. بنات ندهوني عالبُساط بَسط.. ياناس عجبوني قاعدة وإنبساط.. غداء وعزموني فتفتوا الفتافيت.. وفَتنوني شكلها مؤامرة أعشق السمراء ولا أعشق البيضاء أُم الخدود حمراء الحياة حلوة ويا أُم روح حلوة"
أغنية الهضبة الجديدة من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي.
Advertisements
- "أول كل حاجة" لعمرو دياب تتجاوز الـ 2مليون مشاهدة
- "بحبك أنا" لـ عمرو دياب تتخطى الـ"30 مليون" مشاهدة عبر اليوتيوب
- "مقدرش عالنسيان" لـ عمرو دياب تتخطى المليون مشاهدة عبر "اليوتيوب"
- برومو "بحبه" للهضبة عمرو دياب يقترب من تحقيق مليون مشاهدة عبر يوتيوب (فيديو)
- 2.75 مليون مشاهدة لـ أغنية عمرو دياب بحبه
- عاجل.. عمرو دياب يطرح "يوم تلات"من ألبومه الجديد (فيديو)
- 3.25 مليون مشاهدة لـ أغنية "بحبه" لـ عمرو دياب
- "أنا غير" لعمرو دياب تتخطى نصف مليون مشاهدة (فيديو)
- فيديو رقص ابنة عمرو دياب يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي!
- "يوم تلات" لعمرو دياب تتصدر قائمة Trending يوتيوب
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفنتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر