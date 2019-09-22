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اليوم| الجنايني يتوجه إلى روما لحضور جائزة أفضل لاعب بالعالم

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 03:21 ص
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اليوم| الجنايني يتوجه إلى روما لحضور جائزة أفضل لاعب بالعالم
عمرو الجنايني رئيس الجبلاية
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محمد الصو
 
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يغادر عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم؛ اليوم الأحد إلى العاصمة الإيطالية روما؛ لحضور حفل جائزة أفضل لاعب في العالم.

ويأتي حضور الجنايني؛ ضمن حفل جائزة أفضل لاعب بعدما تلقى دعوة من الاتحاد الدولي "فيفا"؛ للتواجد بصفته رئيسا للجبلاية.

ومن المقرر أن يقام الحفل بعد غدٍ الاثنين في إيطاليا، حيث يتنافس على الجائزة، كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، وليونيل ميسي لاعب برشلونة وفان دايك لاعب ليفربول.

ويعود الجنايني الثلاثاء إلى القاهرة بعد حضور الحفل؛ استعدادا لإقامة مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل التعاقد مع حسام البدري لتولي قيادة المنتخب الوطني الأول؛ وتقديمه لوسائل الإعلام.

واقترب سيد معوض مدرب النادى الأهلى السابق من الدخول فى الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر والذى سيقوده حسام البدري خلال الفترة المقبلة خلفاً للمقال خافير أجيري المدير الفنى السابق لمصر والذى رحل بعد الإخفاق فى بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وعمل سيد معوض مع حسام البدري فى الجهاز الفنى للنادى الأهلى موسم 2016_2017 وتوج مع الفريق ببطولتي الدوري وكأس مصر كمدرب.

وكان سيد معوض أحد نجوم الكرة المصرية السابقين فى مركز الظهير الأيسر كلاعب فى نادى الإسماعيلي والنادى الأهلي وتوج مع منتخب مصر كلاعب بكأس الأمم الإفريقية مرتين 2008 و2010.

واجتمعت اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى مع حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر، من أجل إطلاح مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على سياسة المدرب الجديد للفراعنة خلال المرحلة المقبلة وأيضاً على معرفة مقتراحاته للجهاز المعاون الذى سيكون معه فى قيادة المنتخب الذي يستعد لخوض غمار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون وغمار تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

وحددت اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد برئاسة عمرو الجناينى مع البدري يومين للإستقرار على الجهاز المعاون ثم إقامة مؤتمر صحفي للإعلان رسمياً عن الجهاز الجديد لمنتخب مصر.
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