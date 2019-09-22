العاملين بالمالية والضرائب العامة والجمارك يستنكرون محاولات الإخوان الإرهابية لهدم جهود الدولة

استنكر أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بوزارة المالية والضرائب العامة والجمارك، كافة محاولات القوي السياسية المدعومة من منظمات حقوقية مشبوهة، أو من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية لهدم الجهود الأخيرة لمؤسسات الدولة للارتقاء بأوضاع محدودي الدخل والمهمشين.





وأكد أعضاء اللجنة علي دعم تحالف الأحزاب المصرية لكشف مخططات أعضاء حزبي "الدستور- والتحالف الشعبي الاشتراكي" لاستقطاب شباب الوطن لصالح جماعة الإخوان الإرهابية لتحقيق مكاسب سياسية.





وأكدت اللجنة أيضاً علي دعمها الكامل لكافة مؤسسات الدولة وبالأخص وزارتي "الدفاع والداخلية" لتحقيق أمن واستقرار البلاد.