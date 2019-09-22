ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

العاملين بالمالية والضرائب العامة والجمارك يستنكرون محاولات الإخوان الإرهابية لهدم جهود الدولة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 02:57 ص
Advertisements
العاملين بالمالية والضرائب العامة والجمارك يستنكرون محاولات الإخوان الإرهابية لهدم جهود الدولة
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
استنكر أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بوزارة المالية والضرائب العامة والجمارك، كافة محاولات القوي السياسية المدعومة من منظمات حقوقية مشبوهة، أو من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية لهدم الجهود الأخيرة لمؤسسات الدولة للارتقاء بأوضاع محدودي الدخل والمهمشين. 

وأكد أعضاء اللجنة علي دعم تحالف الأحزاب المصرية لكشف مخططات أعضاء حزبي "الدستور- والتحالف الشعبي الاشتراكي" لاستقطاب شباب الوطن لصالح جماعة الإخوان الإرهابية لتحقيق مكاسب سياسية. 

وأكدت اللجنة أيضاً علي دعمها الكامل لكافة مؤسسات الدولة وبالأخص وزارتي "الدفاع والداخلية" لتحقيق أمن واستقرار البلاد.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد
-
x
15:00
-
مانشستر يونايتد
كريستال بالاس
-
x
15:00
-
وولفرهامبتون
آرسنال
-
x
17:30
-
أستون فيلا
تشيلسي
-
x
17:30
-
ليفربول
الدوري الإسباني
خيتافي
-
x
12:00
-
ريال مايوركا
إسبانيول
-
x
14:00
-
ريال سوسييداد
فالنسيا
-
x
16:00
-
ليجانيس
أتلتيك بيلباو
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
إشبيلية
-
x
21:00
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
بولونيا
-
x
15:00
-
روما
ليتشي
-
x
15:00
-
نابولي
الدوري الألماني
بوروسيا مونشنغلادباخ
-
x
15:30
-
فورتونا دوسلدورف
آينتراخت فرانكفورت
-
x
18:00
-
بوروسيا دورتموند
الدوري المصري الممتاز
أسوان
-
x
15:00
-
مصر المقاصة
الانتاج الحربي
-
x
17:30
-
نادي مصر
وادي دجلة
-
x
17:30
-
طنطا‏
المصري البورسعيدي
-
x
20:00
-
حرس الحدود
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
رين
-
x
15:00
-
ليل
ليون
-
x
21:00
-
باريس سان جيرمان

DMCA.com Protection Status