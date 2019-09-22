رئيس سموحة يعلق على مواجهة الأهلي ويطلب عدالة حكم السوبر

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علق المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة؛ على مواجهة الفريق أمام النادي الأهلي؛ ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري العام.



وكتب عامر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" "لقاء سموحة ببطل الدوري وبطل السوبر ليس نزهة لاي من الفريقين ولن يكون سهلا علي اي منهم خاصة أن العميد حسام حسن يقود سموحة بمجموعة لاعبيين صغار السن".



وأضاف عامر؛ "معظم لاعبو سموحة غير معروف جماهيريا وقد يصنع هذا اللقاء نجوم لو نفذوا تعليمات التوأم حسن".



وتابع؛ "كل ما أتمناة أن يوفق اللة الحكم وأن يحمل ميزان العدل في كفة وتتساوي فية الكفتين لا يرجح واحدة علي الاخري الا باللعب وبالجهد وبالحق".



واختتم؛ "أتمنى أن نؤكد للعالم؛ أن مصر بدأت ثورتها الكروية؛ والجميع أصبح سواسية؛ ولناخذ من حكم لقاء الأهلي والزمالك الألماني المثل والقدوة في ملاعبنا الكروية".



على جانب آخر تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر صدمة قوية بشأن محمود متولي مدافع الفريق الذي غادر مباراة السوبر المصري أمام الزمالك للإصابة.



وأتثبت الفحوصات الطبية المبدئية التي خاضع لها محمود متولي مدافع الأهلي إلى تعرضه إلى إصابة بتمزق في العضلة الخلفية مما يعني غيابه عن الملاعب لمدة 4 أسابيع تقريبًا.



يعاني الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، من أزمة دفاعية كبيرة بعد إصابة الثنائي ياسر إبراهيم ومحمود متولي خلال لقاء الزمالك أمس بلقاء السوبر المصري وتأكد غيابهم عن لقاء سموحة.



وكشف مصدر داخل الجهاز الفني أن فايلر استقر على الدفع بأيمن اشرف في الدفاع وأن هناك محاولات لتجهيز رامي ربيعة بجانبه بسبب وجود تحذيرات طبية من مشاركته.



وتابع المصدر أنه في حالة عدم جاهزية ربيعة سيتم الدفع بمحمد هاني بجانب أيمن أشرف في الدفاع بعدما تألق اللاعب في هذا المركز خلال لقاء الفريق في القمة أمس.



ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة يوم الإثنين المقبل على استاد الجيش ببرج العرب في أخر أيام الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



جدير بالذكر أن الأهلي فاز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء السوبر الذي أقيم أول أمس الجمعة حيث أحرز أهداف الأهلي جونيور أجايي "هدفين" وحسين الشحات، بينما أحرز هدفي الزمالك محمود علاء، مدافع الفريق، من ضربتي جزاء.



ويلتقي الأهلي سموحة؛ مساء غد الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية؛ ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.