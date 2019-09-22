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بعد سقوط فالفيردي.. مدرب عملاق مرشح لقيادة برشلونة‎

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 02:41 ص
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بعد سقوط فالفيردي.. مدرب عملاق مرشح لقيادة برشلونة‎
فالفيردي
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محمد جمال
 
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سقط فريق برشلونة الإسبانى فى فخ الهزيمة أمام غرناطة أمس ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسبانى، بعد الهزيمة بهدفين دون رد.


سجل هدفي غرناطة كل من رامون عزيز في الدقيقة الثانية ثم فاديو فى الدقيقة 66 وفشل لاعبو البارسا فى العودة فى النتيجة ليتلقي الفريق الخسارة الثانية بالدورى فى 5 جولات فقط تحت قيادة المدرب الإسبانى ارنستو فالفيردي، مما جعل البعض يتكهن برحيل المدرب التى ساءت نتائج البارسا معه.


ورشح الإعلامى فرانسيس أجيلار لصحيفة الموندو ديبورتيفو: المدرب الإيطالي والأسبق لفريق يوفنتوس الإيطالى ماسيميليانو اليجري والذى قاد السيدة العجوز للتتويج بجميع البطولات المحلية خلال السنوات الماضية قبل الرحيل عن الفريق عقب نعاية الموسم الماضي وقوم ماوريسيو ساري بدلاً منه.


وكان اليجري قاد يوفنتوس للوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين أعوام 2015 وخسر أمام برشلونة ووصل عام 2017 وخسر أمام ريال مدريد.


وهاجمت جماهير برشلونة مدربها فالفيردى بعد النتائج السيئة خلال الموسم الحالى بعد الخسارة أمام اتليتك بيلباو فى أولى جولات الدوري وخسارة أمس أمام غرناطة والتعادل أمام أوساسونا وعدم الفوز فى 5 مباريات بالدوري سوى فى مباراتان فقط كانوا على ملعب كامب نو أمام ريال بيتيس وفالنسيا وعلى مستوى دوري أبطال أوروبا تعادل الفريق فى أولى المباريات أمام بروسيا دورتموند الألمانى سلبياً.
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