بسبب ظهور فتيات التعري.. هذه الدولة تحظر عرض هذا الفيلم

حظرت ماليزيا عرض فيلم "هاسلرز" للنجمة العالمية الشهيرة جينفر لوبيز.

أحداث الفيلم تعتمد على قصة حقيقية عن مجموعة من فتيات التعري قمن بتخدير زبائن مهمين وسلب أموالهم.

نقاد يرفضون القرار

واتهم نقاد فنيون الحكومة الماليزية بأنها تمارس دور الوصي على الشعب بسبب موقفها المتحفظ تجاه الأفلام التي تسمح بعرضها في البلاد.

ولم تذكر الشركة أسبابا لكن وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن مجلس الرقابة قوله إن الفيلم حافل بالمشاهد الإباحية ولن يبقى منه الكثير إذا حذفت.

ولم تذكر الشركة أسبابا لكن وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن مجلس الرقابة قوله إن الفيلم حافل بالمشاهد الإباحية ولن يبقى منه الكثير إذا حذفت.

وأعلنت شركة سكوير بوكس بكتشرز، الموزع المحلي للفيلم في ماليزيا، على مواقع للتواصل الاجتماعي حظر السلطات لعرض الفيلم.

وأعلنت شركة سكوير بوكس بكتشرز، الموزع المحلي للفيلم في ماليزيا، على مواقع للتواصل الاجتماعي حظر السلطات لعرض الفيلم.

وحذف مجلس الرقابة على الأفلام في ماليزيا في أغسطس آب مشاهد جنسية مثلية من فيلم (روكتمان) الذي يحكي قصة المغني البريطاني الشهير إلتون جون.

وحذف مجلس الرقابة على الأفلام في ماليزيا في أغسطس آب مشاهد جنسية مثلية من فيلم (روكتمان) الذي يحكي قصة المغني البريطاني الشهير إلتون جون.

هدية ثمينة لها للوبيز

ومؤخرًا قدم النجم أليكس رودريجز، خطيب الفنانة العالمية، جينيفر لوبيز، هدية ثمينة لها، بمناسبة ذكرى ميلادها الـ50.





واختار "رودريجز" سيارة حمراء نارية من ماركة “بورش” موديل 2019، لتكون هدية خطيبته لوبيز، بحسب مجلة "ماري كلير".





لوبيز تهدي خطيبها سيارة

في المقابل ردت الفنانة العالمية على هدية خطيبها بأخرى، تمثلت في سيارة من طراز الدفع الرباعي، ماركة "فورد برونكو"، في أحدث إصداراتها لعام 2020.

وأبهرت جينيفر لوبيز، متابعيها وجمهورها بنشر صورة لها تتميز فيها برشاقتها رغم تخطيها الخمسين من عمرها، وهو الأمر الذي يتسائل كثيرون حول سره كلما ازدادت بريقاً رغم مرور السنوات.





ونشر موقع الديلي ميل، عدة صور التقطتها عدسات مصوري الباباراتزي لها خلال الساعات الماضية أثناء ظهورها على متن يختها وأكدوا خلال التقرير أن جينيفر لوبيز دوماً ما تتمكن من المحافظة على قوامها بسبب عشقها للرياضة وممارستها بشكل منتظم مثلما ظهر خلال تلك الصور صباح اليوم.





إطلالة لوبيز مؤخرًا

تمتاز الفنانة العالمية جينفير لوبيرز، بالرشاقة والجمال الطبيعي اللذان تبرزهما في كل حفل لها وذلك رغم تخطيها عمر الـ 50.





وأبهرت جينيفر لوبيز، متابعيها وجمهورها بنشر صورة لها تتميز فيها برشاقتها رغم تخطيها الخمسين من عمرها، وهو الأمر الذي يتسائل كثيرون حول سره كلما ازدادت بريقاً رغم مرور السنوات.









عشق لوبيز للرياضة





ونشر موقع الديلي ميل، عدة صور التقطتها عدسات مصوري الباباراتزي لها خلال الساعات الماضية أثناء ظهورها على متن يختها وأكدوا خلال التقرير أن جينيفر لوبيز دوماً ما تتمكن من المحافظة على قوامها بسبب عشقها للرياضة وممارستها بشكل منتظم مثلما ظهر خلال تلك الصور صباح اليوم.

قدم النجم أليكس رودريجز، خطيب الفنانة العالمية، جينيفر لوبيز، هدية ثمينة لها، بمناسبة ذكرى ميلادها.



