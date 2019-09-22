بسبب ظهور فتيات التعري.. هذه الدولة تحظر عرض هذا الفيلم

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ومؤخرًا قدم النجم أليكس رودريجز، خطيب الفنانة العالمية، جينيفر لوبيز، هدية ثمينة لها، بمناسبة ذكرى ميلادها الـ50.
واختار "رودريجز" سيارة حمراء نارية من ماركة “بورش” موديل 2019، لتكون هدية خطيبته لوبيز، بحسب مجلة "ماري كلير".
لوبيز تهدي خطيبها سيارة
في المقابل ردت الفنانة العالمية على هدية خطيبها بأخرى، تمثلت في سيارة من طراز الدفع الرباعي، ماركة "فورد برونكو"، في أحدث إصداراتها لعام 2020.
وأبهرت جينيفر لوبيز، متابعيها وجمهورها بنشر صورة لها تتميز فيها برشاقتها رغم تخطيها الخمسين من عمرها، وهو الأمر الذي يتسائل كثيرون حول سره كلما ازدادت بريقاً رغم مرور السنوات.
ونشر موقع الديلي ميل، عدة صور التقطتها عدسات مصوري الباباراتزي لها خلال الساعات الماضية أثناء ظهورها على متن يختها وأكدوا خلال التقرير أن جينيفر لوبيز دوماً ما تتمكن من المحافظة على قوامها بسبب عشقها للرياضة وممارستها بشكل منتظم مثلما ظهر خلال تلك الصور صباح اليوم.
إطلالة لوبيز مؤخرًا
تمتاز الفنانة العالمية جينفير لوبيرز، بالرشاقة والجمال الطبيعي اللذان تبرزهما في كل حفل لها وذلك رغم تخطيها عمر الـ 50.
وأبهرت جينيفر لوبيز، متابعيها وجمهورها بنشر صورة لها تتميز فيها برشاقتها رغم تخطيها الخمسين من عمرها، وهو الأمر الذي يتسائل كثيرون حول سره كلما ازدادت بريقاً رغم مرور السنوات.
عشق لوبيز للرياضة
ونشر موقع الديلي ميل، عدة صور التقطتها عدسات مصوري الباباراتزي لها خلال الساعات الماضية أثناء ظهورها على متن يختها وأكدوا خلال التقرير أن جينيفر لوبيز دوماً ما تتمكن من المحافظة على قوامها بسبب عشقها للرياضة وممارستها بشكل منتظم مثلما ظهر خلال تلك الصور صباح اليوم.
قدم النجم أليكس رودريجز، خطيب الفنانة العالمية، جينيفر لوبيز، هدية ثمينة لها، بمناسبة ذكرى ميلادها.
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