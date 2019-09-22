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مرتضى منصور: الأهلي سرق السوبر من الزمالك وهذا هو السبب

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 02:20 ص
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مرتضى منصور: الأهلي سرق السوبر من الزمالك وهذا هو السبب
الاهلي
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الفجر الرياضي
 
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أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن خسارة السوبر أمام الأهلي ليس بالأمر الكارثي فالكرة مكسب، وخسارة، وتعادل والبطولات توفيق .

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية لقناة الحدث اليوم:" ميتشو مدرب الزمالك أن هناك شيء خطأ بعد مواجهة السوبر، وتحدثت معه بشأن كل ما يدور في أذهان جماهير الزمالك".

وأضاف:" تحدثت مع ميتشو في كل شيء بخصوص مباراة السوبر ولكل جواد كبوة، والفريق كان قريب من إدراك التعادل أو الفوز لولا إضاعة الوقت من جانب فريق الأهلي".

وتابع:" الزمالك خسر بسبب الخطة التي وضعها المدرب ولو كان هناك وقت لتحولت النتيجة لصالحنا، وفي النهاية استفدنا من الأخطاء".

واكمل:" الأهلي لم يفز ولكن الزمالك هو من ساهم في خسارة المباراة وجمهور الأهلي يعلم ذلك كعلمه بسرقه لقب الدوري".

وردا على حسام عاشور، قائد فريق الأهلي قال رئيس الزمالك " انت لم تفز بـ 12 بطولة، لكن فزت بـ 40 بطولة بالتحكيم".

وأتم رئيس الزمالك تصريحاته:" لا تنصتوا لاحد واسمعوا كلامي فرمضان صبحي لاعب الأهلي هو في الأصل زملكاوي".
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