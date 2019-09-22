رد قوي من وزير الخارجية سامح شكري على تركيا ودعوتها إلى تظاهر المصريين (فيديو)

وأضاف "شكري"، في مداخلة مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة "MBC مصر" الفضائية، أن هذه الدعاوى إن كانت تدل على شيء فهي تدل على حقد دفين بسبب ما أنجزته مصر خلال الخمس سنوات الماضية، وما تلقاه مصر من اهتمام دول العالم.





ولفت وزير الخارجية إلى القنوات العربية لها أطقم للعمل في مصر وتستطيع رصد ما يحدث، مشددا على أن ما تفعله قناة الجزيرة نوع من "الحقد" على ما تم إنجازه في مصر.





كان المقاول والفنان الهارب محمد علي، قد ظهر خلال الأيام الماضية في العديد من المقاطع المصورة وهاجم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعائلته، وقيادات الجيش المصري، بمزاعم عن وجود فساد وإهدار للمال العام.

ولاقت مقاطع الفيديو التي ينشرها المقاول الهارب ترحيبا وترويجا كبيرا من الإعلام الإخواني، والقطري والتركي، وتم إعادة بثها عبر قنواتهم الفضائية بشكل واسع.





وظهرت خلال الأيام الماضية العديد من الفضائح التي لاحقت الفنان الهارب، حيث أكد والده أنه ليس له أموال لدى القوات المسلحة كما زعم نجله، كما خرج شقيقه وكشف أن محمد علي استولى على تركة شقيقهم الثالث المتوفى وهرب خارج مصر.





ودعا "علي"، وجماعة الإخوان المسلمين، إلى التظاهر ضد الدولة المصرية، يوم الجمعة، إلا أن دعواتهم لم تلق استجابة من الشعب المصري، وقام إعلامهم بترويج مقاطع مزيفة وقديمة لحث المواطنين على الخروج للتظاهر ولكن هذا لم يحدث.

رد سامح شكري، وزير الخارجية، على التصريحات التركية التي خرجت في إطار رسمي، وطالبت المصريين بالتظاهر في الميادين المصرية، مشددًا على أن أي مواقف فيها مساس بالوضع الداخلي، فهي مرفوضة وتذهب هباء، لأن هذه الدعاوى لا تلق استجابة على الساحة الداخلية.