رغم خسارة السوبر.. مرتضى منصور يكشف كيف تفوق الزمالك على الأهلي؟

أكد مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك علي تفوق فريقه على النادى الأهلى فى حصد البطولات على مستوى كرة القدم هذا الموسم موجهاً رسالته قائلاً :" الزمالك فاز فى عدد البطولات مثل نتيجة مباراة السوبر والذى فاز به الأهلى بثلاثيه مقابل هدفين".





وتوج النادى الأهلى بلقب السوبر المصري لموسم 2017_2018 بعد الفوز على نادى الزمالك بنتيجة 3_2 في المباراة التى جمعت بينهم امس على ملعب برج العرب بالأسكندرية وسجل للأهلى المهاجم النيجيري جونيور أجاي وحسين الشحات وسجل للزمالك محمود علاء، ليفوز الأهلى باللقب رقم 11 في تاريخه.





وصرح مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك عبر برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة الحدث اليوم، قائلاً :"البطولات رزق، والرزق ذهب للأهلي هذه المرة، تعظيم سلام، إنها إرادة الله".





وأضاف، قائلاً :"ميتشو المدير الفنى للفريق بيجرب خططه ومن الوارد أنه يقوم بذلك لأن الفريق في بداية الموسم، وفرصة للاستفادة من الأخطاء التىىيقع فيها الفريق ، وعندما عدل خطته في الشوط الثاني، كان الفريق أن يتعادل إذا امتدت المباراة 5 دقائق فقط ".





وقال منصور :" أطالب جماهير الزمالك أن لا تحزن مباراة وانتهت والزمالك فاز هذا الموسم بثلاث ألقاب بينما الأهلى لقبين فقط ".





ويذكر أن نادى الزمالك هذا الموسم حصد لقب بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية ولقب كأس مصر وخسر بطولتى الدوري والسوبر المصري، بينما فاز النادى الأهلي بلقبي الدوري والسوبر.





ويبدأ نادى الزمالك مباريات بطولة الدوري للموسم الجديد 2019_2020 يوم الأثنين عندما يستضيف الاتحاد السكندري على ملعب بترو سبورت.