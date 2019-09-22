ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الصحف الإسبانية ترشح "الميستر" لتدريب برشلونة خلفًا لفالفيردي

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 01:44 ص
Advertisements
الصحف الإسبانية ترشح الميستر لتدريب برشلونة خلفًا لفالفيردي
فالفيردي
Advertisements
طباعة
محمد علي
 
Advertisements

توقعت الصحف الإسبانية، بأن تتم إقالة المدرب الإسباني، إرنستو فالفيردي، في الساعات المقبلة، وذلك بعدما فشل برشلونة في تحقيق الفوز على حساب غرناطة، وتعرض برشلونة لخسارة جديدة في بطولة الدوري الإسباني، ليتوقف رصيد النادي الكتالوني عند 7 نقاط فقط بعد مرور 5 جولات من بداية البطولة، ويصبح برشلونة في المركز السابع في جدول الترتيب.

وقال صحفي في جريدة موندو ديبورتيفو، يدعى "فرانسيس أغيلار"، بأن برشلونة إذا كان يفكر في إقالة مدربه وتعيين مدرب جديد، فإن المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري لا زال بدون فريق، وذلك في إشارة إلى رغبة البعض في أن يتم تعيين مدرب يوفنتوس السابق في منصب المدير الفني الجديد لنادي برشلونة.

ولم يكن "أغيلار"، وحيدًا في مطالبه، حيث ظهرت المطالبات بالتعاقد مع ماسيميليانو أليغري، بشكل واضح عبر السوشيال ميديا من قبل جماهير نادي برشلونة، والتي قالت أن المدرب الإيطالي سيكون قادر على قيادة برشلونة إلى تحقيق الألقاب في هذا الموسم، كما فعل في يوفنتوس.

وهذا في الوقت الذي ذهب فيه البعض إلى ترشيح جوزيه مورينيو لتدريب البلوجرانا في الفترة القادمة، ولكن يبدو هذا خيار صعب بالمقارنة مع ماسيميليانو أليغري، حيث يملك مورينيو خلافات سابقة مع بعض المسؤولين في النادي الكتالوني بسبب فترة وجوده مع ريال مدريد.

يذكر أن نجم برشلونة، ليونيل ميسي قد عاد من جديد وشارك في مباراة برشلونة اليوم لأول مرة في بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، ولكن الفريق لم ينجح في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة غرناطة حتى مع وجود "الليو" في أرضية الميدان.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد
-
x
15:00
-
مانشستر يونايتد
كريستال بالاس
-
x
15:00
-
وولفرهامبتون
آرسنال
-
x
17:30
-
أستون فيلا
تشيلسي
-
x
17:30
-
ليفربول
الدوري الإسباني
خيتافي
-
x
12:00
-
ريال مايوركا
إسبانيول
-
x
14:00
-
ريال سوسييداد
فالنسيا
-
x
16:00
-
ليجانيس
أتلتيك بيلباو
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
إشبيلية
-
x
21:00
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
بولونيا
-
x
15:00
-
روما
ليتشي
-
x
15:00
-
نابولي
الدوري الألماني
بوروسيا مونشنغلادباخ
-
x
15:30
-
فورتونا دوسلدورف
آينتراخت فرانكفورت
-
x
18:00
-
بوروسيا دورتموند
الدوري المصري الممتاز
أسوان
-
x
15:00
-
مصر المقاصة
الانتاج الحربي
-
x
17:30
-
نادي مصر
وادي دجلة
-
x
17:30
-
طنطا‏
المصري البورسعيدي
-
x
20:00
-
حرس الحدود
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
رين
-
x
15:00
-
ليل
ليون
-
x
21:00
-
باريس سان جيرمان

DMCA.com Protection Status