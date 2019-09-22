اليوم.. محاكمة 9 متهمين باستعراض القوة ضد ضابط شرطة بـ"أحداث الموسكي"

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تستأنف اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة محاكمة 9 متهمين باستعراض القوة واستغلالها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الموسكي".



وتعقد الجلسة برئاسة محمد سعيد الشربيني وعضوية وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.



كانت قد استمعت المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات الأول ضابط شرطة والذي قال إنه كان في خدمته داخل قسم شرطة الموسكي، وتلقى إشارة من مأمور القسم تفيد بأن هناك مأمورية ستخرج من القسم في تمام الساعة الخامسة صباح يوم الواقعة، إلى أن سمع أصوات هرج ومرج داخل حجز القسم في الثانية عشرة مساء.



وأضاف الشاهد للمحكمة، أنه ذهب لرؤية ماذا يحدث ففوجئ بقيام بعض المتهمين بخلع باب الحجز، ومنعوا الجنود من دخول الحجز حتى تم استدعاء قوة إضافية، وتم دخول الحجز والسيطرة على المتهمين، مشيرا إلى أن المتهمين أتلفوا مصابيح الإنارة، وتم ضبط بعضهم وبحوزتهم أقراص "ترامادول".



وأشار الشاهد، إلى أن بعض المتهمين قاموا بالهياج الشديد أثناء اقتحام القوات للسيطرة على الموقف، مضيفا أن بعضهم قام بإلقاء "أكياس بول" على الجنود، أثناء عملية دخول الحجز؛ للسيطرة على الموقف وتهدئة المحتجين.



كانت قد قضت محكمة جنح مستأنف الموسكي والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، بقبول الاستئناف المقدم من متهمين على حكم حبسهم عام في أحداث شغب الموسكي، والتي وقعت أثناء إحياء الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، وقضت ببراءتهم من تهم التظاهر بدون تصريح والتجمهر.



وكانت محكمة جنح الموسكي، أصدرت حكمًا في وقت سابق بمعاقبة 25 متهما في قضية أحداث شغب وتجمهر أمام قسم الموسكي، التي وقعت في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ وإلزامهم بالمصروفات.



ووجهت النيابة للمتهمين عددًا من الاتهامات، منها التجمهر وخرق قانون التظاهر وإثارة الشغب والتحريض على العنف وقطع الطريق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والتعدّي على رجال الشرطة.



كما وجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات باستعراض القوة واستغلالها ضد ضابط شرطة وترويعه وتخويفه لإقصائه عن إجراء عمل من أعمال وظيفته، وتم ضبط المتهمين حال ارتكابهم جريمة التلويح بالرعب واستعراض القوة وأحيلوا للنيابة التي باشرت التحقيقات وإحالتهم لمحاكمة عاجلة.