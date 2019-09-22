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مصطفى ثابت ينعى زوجة اللواء طبيب أيمن شوقي

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 01:29 ص
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مصطفى ثابت ينعى زوجة اللواء طبيب أيمن شوقي
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ينعى الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لبوابة الفجر، ببالغ الحزن والأسى،  المرحومة السيدة عزة محمود البهيدي، زوجة اللواء طبيب أيمن شوقي، وشقيقة الاستاذ همام محمود البهيدي، الذي وافتها المنية أمس، داعيا المولى عز وجل أن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

وكانت الفقيدة شيعت جنازتها من مستشفى المعادي العسكري، ودفنت في مقابر العائلة بطحا المرج مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، بحضور العديد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

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