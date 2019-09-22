ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الآس: برشلونة يفشل في تحقيق الفوز حتى مع وجود ميسي 

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 01:31 ص
Advertisements
الآس: برشلونة يفشل في تحقيق الفوز حتى مع وجود ميسي 
ميسي
Advertisements
طباعة
محمد علي
 
Advertisements

نشرت صحيفة آس الإسبانية تقرير عن مباراة برشلونة وغرناطة والتي خسرها الفريق الكتالوني مساء أمس السبت بنتيجة هدفين مقابل لاشيء، ليتراجع الفريق من جديد في جدول الترتيب في بطولة الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "آس الإسبانية" بأن برشلونة هذه المرة، قد خسر هذه المرة أمام غرناطة، مع وجود ليونيل ميسي في أرضية الملعب، حيث كانت تلك هي المباراة الأولى لميسي في بطولة الليجا الإسبانية.

وكان برشلونة قد جمع فقط 7 نقاط بعد مرور 5 جولات هذا الموسم، حيث فاز برشلونة في مباراتين، وتعادل في مباراة واحدة، وخسر الفريقين في مباراتين، أمام أتليتك بلباو في الجولة الأولى، وغرناطة في الجولة الخامسة، ليتراجع النادي الكتالوني إلى المركز السابع في جدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن أصحاب الصدارة نادي غرناطة وإشبيلية، ولكن هذا الفارق قد يزداد اليوم في حالة فوز إشبيلية على ريال مدريد ووصوله إلى النقطة رقم 13.

وتحدثت صحيفة "آس" عن كون برشلونة كانت تأمل في أن تكون عودة ميسي هي نهاية المعانأة بالنسبة لهم، ولكن يبدو بأن الأرجنتيني لم ينجح في هذا الأمر، وفشل الفريق بأكمله في تحقيق فوز على غرناطة مساء أمس السبت، لتزداد أوجاع الفريق الكتالوني تحت قيادة مدربه إرنستو فالفيردي.

يذكر أن برشلونة كان قد فشل في تحقيق أي فوز خارج ملعب الكامب نو في هذا الموسم، حيث خاص الفريق 4 مباريات، تعادل في مباراتين أمام بروسيا دورتموند في دوري الأبطال وأمام أوساسونا في بطولة الدوري، وخسر في مباراتين أمام بلباو وغرناطة وكلاهما كان في بطولة الدوري.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: ميسي برشلونة وغرناطة برشلونة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد
-
x
15:00
-
مانشستر يونايتد
كريستال بالاس
-
x
15:00
-
وولفرهامبتون
آرسنال
-
x
17:30
-
أستون فيلا
تشيلسي
-
x
17:30
-
ليفربول
الدوري الإسباني
خيتافي
-
x
12:00
-
ريال مايوركا
إسبانيول
-
x
14:00
-
ريال سوسييداد
فالنسيا
-
x
16:00
-
ليجانيس
أتلتيك بيلباو
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
إشبيلية
-
x
21:00
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
بولونيا
-
x
15:00
-
روما
ليتشي
-
x
15:00
-
نابولي
الدوري الألماني
بوروسيا مونشنغلادباخ
-
x
15:30
-
فورتونا دوسلدورف
آينتراخت فرانكفورت
-
x
18:00
-
بوروسيا دورتموند
الدوري المصري الممتاز
أسوان
-
x
15:00
-
مصر المقاصة
الانتاج الحربي
-
x
17:30
-
نادي مصر
وادي دجلة
-
x
17:30
-
طنطا‏
المصري البورسعيدي
-
x
20:00
-
حرس الحدود
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
رين
-
x
15:00
-
ليل
ليون
-
x
21:00
-
باريس سان جيرمان

DMCA.com Protection Status