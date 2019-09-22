نقيب سائقي الـ"توك توك" تكشف رقما صادما عن عدده بمصر

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قالت نجلاء سامي، نقيب سائقي الـ"توك توك"، إن مصر يوجد بها ما يقرب من 4 ملايين "توك توك"، لافتة إلى أن هناك 1000 "توك توك" فقط مشترك في النقابة.



وتابعت نقيب سائقي الـ"توك توك"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أنها قامت بشراء "توك توك" لشخص من ذوي الإعاقة، وقامت بالنزول إلى الشارع لمساعدته في عمله، فقام الكثير من سائقي الـ"توك توك" بتقديم الشكاوى لها، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء نقابة للعاملين بالدرجات البخارية شعبة الـ"توك توك".



وأشارت إلى أنها طالبت لحل مشكلة الـ"توك توك" في الحصول على الترخيص، حتى لا يتحول إلى كارثة، لافتة إلى أن الـ"توك التوك" له الكثير من السلبيات، من بينها قيام بعض الأطفال بقيادته.



ولفتت إلى أنها تقدم بمقترحات كثيرة لمحافظة الجيزة، لحل مشكلة قيادة الأطفال للمركبة، من خلال إعداد أرقام عليها، وإعداد خط سير، ولم تكن هناك أي استجابة.



هذا وأعلنت وزارة التنمية المحلية، أنها تسعى بالتعاون مع وزارة المالية، لتحفيز مالي مركبات الـ"توك توك" لاستبدالها بسيارات الميني فان، موضحة أنه ستراعي الجانب الاجتماعي للعاملين في هذا القطاع، وسيتم العمل على توفير فرص عمل بديلة لسائقي الـ"توك توك" من خلال برنامج "مشروعك" الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية



وأشارت إلى أن تعمل على حصر احتياجات المحافظات من السيارات الميني فان، كخدمة نقل جديدة بديل حضاري للـ"توك توك"، وتعمل وزارة الداخلية على حصر الـ"توك توك" غير المرخصة والمخالفة، لمنع انتشارها في عواصم المحافظات والمدن.

