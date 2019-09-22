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عاجل.. جماهير برشلونة تفتح النار على فالفيردي وتطالب برحيله

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 01:17 ص
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عاجل.. جماهير برشلونة تفتح النار على فالفيردي وتطالب برحيله
فالفيردي أوت
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الفجر الرياضي
 
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واصل برشلونة الإسباني سلسلة نتائجه السلبية سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي، وذلك عقب خسارته المفاجئة مساء أمس السبت، أمام غرناطة بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وسقط برشلونة بشكل غير متوقع أمام غرناطة وذلك بعد أقل من أسبوع بعد تعادله أمام بوروسيا دورتموند الألماني سلبيًا ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



ودشنت جماهير البلوجرانا حملة موسعة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" تحت عنوان "فالفيردي أوت" مطالبة برحيل مدرب الفريق بعد الخسارة المذلة أمام غرناطة ضمن منافسات الليجا الإسبانية.



ويحتل برشلونة المركز السابع في ترتيب جدول الدوري الإسباني بعد الخسارة أمام غرناطة ومتخلفا بفارق ٣ نقاط عن متصدر الليجا غرناطة الذي هزمه مساء أمس السبت بهدفين نظيفين.

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