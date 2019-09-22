باحث جيوسياسي يوجه سؤالا صادما إلى الهارب محمد علي

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قال الدكتور عمرو عمار، الباحث الجيوسياسي، إن المقاول الهارب محمد علي في إحدى فيديوهاته، دعا لفتح الحدود مع قطاع غزة، معقبًا: "أنت قصتك إيه، بالظبط أنت اتظلمت وطلعت برة، ولا أنت عايز تنفذ صفقة القرن".



ولفت الباحث الجيوسياسي، خلال حواره مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن البعض يتعامل مع المقاول الهارب على أنه زعيم شعبي، موضحًا أن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، استغل هذا المقاول الهارب لإخراج قلة من المتظاهرين للشوارع



وأشار إلى أن هجوم البعض على الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري، يأتي في اطار شن حربًا على مصر، وممارسة ضغوط على القاهرة لتنفيذ صفقة القرن، معقبًا: "المشاهد التي ظهرت بالأمس 20% حقيقي و80% منها مفبرك".



وأوضح أن الهدف من هذه المظاهرات هي قياس قدرة جماعة الإخوان الإرهابية على الحشد، لافتَا إلى أن الجماعة الإرهابية تعلم حاليًا على أن مثل هذه الدعوات لن تصنع ثورة، ولكن هذه الدعوات تأتي في اطار صنع موجة من الاحتجاجات، في اطار التمهيد لإحداث احتجاجات كبيرة، ولكنها لن تنجح.



وأضاف أن الإخوان بعدما وجدت أن الاستجابة لدعوات النزول للشارع قليلة، عملت على فبركة فيديوهات حول نزول عدد كبير من المتظاهرين، معقبًا: "جماعة الإخوان عندما حشدت 80 فردًا شعرت بإنجاز كبير، لأنها لم تستطيع حشد فرد واحد منذ سنوات عديدة"

