رئيس "الأبنية التعليمية": نعمل على إنشاء 30 ألف فصل خلال الفترة المقبلة



وقال "سالم"، في مداخلة مع برنامج "همزة وصل"، المذاع على قناة النيل الإخبارية، أن الموازنة الخاصة بالهيئة تضاعفت خلال السنوات السابقة، حيث كانت في عام 2014 حوالي 2.6 مليار جنيها، ووصلت في العام الحالي إلى 8.5 مليار جنيها، بالإضافة إلى مليار أخرى من فائض الموازنة العامة.



وتابع رئيس هيئة الأبنية التعليمية، أنهم سلموا خلال السنوات الأربعة الماضية أكثر من 59 ألف فصل، مشددًا على أنهم يعملون حاليا على إنشاء 15 ألف فصل، وعندما تصل المليار جنيها الجديدة سوف يستكملون العدد إلى 30 ألف فصل خلال الفترة المقبلة.





وأشار إلى أنه منذ 30 يونيو الماضي وحتى اليوم سلموا 206 مشروع، فيها 3315 فصل.





الجدير بالذكر أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نفى في وقت سابق هذه الشائعة، مؤكدا أن العمل في بناء الفصول الجديدة يسير وفق الخطة الموضوعة له.





هذا، ويتم استهداف مصر في الفترة الأخيرة بالكثير من الشائعات ضمن خطط حروب الجيل الرابع التي تستهدف مؤسسات الدولة المختلفة، ويقوم المركز الإعلامي للحكومة بالرد على هذه الشائعات باستمرار.





وحذر المؤتمر الوطني الثامن للشباب، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أقيم في مركز المنارة للمؤتمرات منذ عدة أيام من هذه الأساليب في حروب الجيل الرابع، وخطورتها على الدولة.

نفى اللواء يسري سالم، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، ما تردد من شائعات خلال الأيام الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي، عن توقف الهيئة عن بناء مدارس جديدة نظرًا لعجز الموازنة.