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أول تعليق من تشافي بعد ترشيحه لتدريب برشلونة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 01:04 ص
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أول تعليق من تشافي بعد ترشيحه لتدريب برشلونة
تشافي هيرناندز
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على شحاتة
 
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تحدث تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري الحالي ، عن حلمه في تدريب نادي برشلونة ناديه السابق وإمكانية تحقيق ذلك على الرغم من وجود العديد من العناصر الحالية في الفريق الكتالوني تزامل معهم عندما كان لاعب في الفريق الإسباني.


وقال تشافي في تصريحات صحفية: لن يكون الامر مزعجاً إن كنت مُدرباً لـ زملائي السابقين مثل ميسي. 

ويتواجد نجم برشلونة السابق والمنتخب الإسباني، على رأس القيادة الفنية لفريق السد القطري والذي أختتم مسيرته كلاعب بين صفوفه . 

و تمكن نادي السد القطري من الفوز على نادي النصر السعودي والصعود إلى مباراة النصف نهائي في دوري أبطال آسيا، اليوم الإثنين، بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب انتهت بفوز النصر 1/2، ليتأهل السد بمجموع المباراتين، ويصعد لمواجهة الفائز من مباراة الاتحاد والهلال السعوديين التي ستقام مباراة الإياب بينهما، غدا الثلاثاء.

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