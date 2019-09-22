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خبير: الأطفال ضحايا بسبب عدم وجود توعية بالأسرة الافتراضية

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 12:55 ص
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خبير: الأطفال ضحايا بسبب عدم وجود توعية بالأسرة الافتراضية
اللواء محمود الرشيدي
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داليا الحسين
 
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قال اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية للأمن والمعلومات الأسبق، إن المجتمع المصري يعيش في العالم الافتراضي، نظرا لانشغال الأب والأم والأخوات، معلقًا:" بدلا من وجود القدوة والتوجيه وأن يعرف الطفل معلوماته من أهله، حل الموبايل واللاب توب محلهم".

وأضاف "الرشيدي"، خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت أن الأطفال هم شباب ورجال المستقبل وهم يحصلون على معلوماتهم عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن كل المعلومات التي يتم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي ليس لها ضابط أو رابط، لأنها ليست مواقع رسمية.

وتابع مساعد وزير الداخلية للأمن والمعلومات الأسبق: "الأطفال ضحايا بسبب عدم وجود توعية بالأسرة الافتراضية "، مطالبا المواطنين بضرورة التفكير قبل مشاركة أي معلومة أو ترويجها.

ونوه إلى أن "السوشيال ميدا" خطورتها استخدام حسابات بأسماء تجذب الأطفال لتوجيههم لغرض معين، مطالبا المواطنين بتحري الدقة لمعرفة مصدر كل معلومة، يتم تداولها، وذلك من أجل الحفاظ على الوطن.

يذكر أن الدولة المصرية تتعرض لاستهداف ممنهج، من قبل الإعلام المعادي لها، ومليشيات الإخوان الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، والأبواق الإعلامية من تركيا وقطر لتشويه صورة مصر، حيث تستخدم كافة الأليات ومنها منظمات المجتمع المدني الدولي، لتحقيق أجندتها.

كما تتعرض مصر لحرب من الشائعات تدعمها وسائل إعلام أجنبية، ضمن حملة ممنهجة لاستهداف الرئيس عبد الفتاح السيسي، إضافة إلى استهداف مؤسسات الدولة المصرية.
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