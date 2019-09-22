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ميتشو ينقلب على ثلاثي الزمالك بعد خسارة السوبر

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 12:52 ص
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ميتشو ينقلب على ثلاثي الزمالك بعد خسارة السوبر
ميتشو
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على شحاتة
 
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فجرت هزيمة الزمالك أمام الأهلي في بطولة السوبر المصري والتي أنتهت بثلاثية مقابل هدفين للأحمر، أزمة كبيرة داخل القلعة البيضاء ولم تنتهى بعد صافرة الحكم بل أمتد الأمر الى قرارات صارمة من الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض.

ووسط الأجواء المشحونة صب "ميتشو" غضبه على ثلاثي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا، ومحمود حمدي الونش، ومحمد عبدالشافي ثلاثي الفريق بعد مستواهم المتدني في مباراة الأهلي . 

وقرر الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك تغيير مكان مران الفريق غدًا الأحد إستعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل.

ويحل الاتحاد ضيفًا على الزمالك في الثامنة مساء الإثنين المقبل على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري.

واستقر المدرب على نقل مران الفريق إلى ملعب بتروسبورت بدلًا من عبداللطيف أبو رجيلة، حتى يتأقلم لاعبو الفريق بشكل أكبر على أرضية الملعب ووضع يده على نقاط القوة والضعف خاصة أن الزمالك لم يلعب في بتروسبورت منذ فترة.

وخاض الفريق مواجهات افريقيا على ستاد برج العرب، بجانب لعب مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر على الملعب ذاته أيضًا.

وخسر الزمالك أمام الأهلي بنتيجة 3-2 أمس الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباتهم صباح اليوم السبت استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة.


ويستضيف الزمالك زعيم الثغر بعد غدًا الأثنين على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، في أولى جولات بطولة الدوري للموسم الجديد.

وكان الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش "ميتشو" المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، رفض منح لاعبيه راحة بعد الهزيمة من الأهلي، وفضل مواصلة التدريبات لضيق الوقت.
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