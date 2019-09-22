ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الاسماعيلي يؤجل تدريباته بسبب "مو صلاح"

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 12:50 ص
Advertisements
الاسماعيلي يؤجل تدريباته بسبب مو صلاح
الاسماعيلي
Advertisements
طباعة
احمد شاكر
 
Advertisements


أكد صبري المنياوي مدير الكرة بالاسماعيلي ان مران اليوم الاحد سوف يتأخر بسبب حرص الفريق على متابعة مباراة محمد صلاح امام تشيلسي قبل انطلاق المران.

وقال المنياوي سنبدا الاستعداد لمباراة أهلي بني غازي ابتداء من مساء يوم الأحد".
متابعًا "قمنا بتأجيل موعد المران لمنح اللاعبين فرصة أكبر للراحة ومن أجل مشاهدة محمد صلاح في مباراة تشيلسي غدًا".

ونجح فريق الإسماعيلي في العودة بفوز ثمين من الجونة، بعدما حقق انتصارا هاما بهدف نظيف على الفريق الساحلي في أولى مبارياتهم بالدوري المصري 2019-2020.



وواصل الجونة عقدة عدم تحقيق الفوز في المباراة الأولى له في الدوري، حيث لم يفز في أي مباراة، خلال 8 مواسم تعادل في 4 مناسبات وخسر مثلهم.



وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق محمد ناجي "جدو" بالخطأ في مرماه أثناء تنفيذ ركلة ركنية بالدقيقة 16.



وشهدت المباراة تبادل الفريقان للسيطرة طوال اللقاء، لكن الخطورة الحقيقية لم تظهر في كثير من الأحيان.



وكثف الجونة من محاولاته في الشوط الثاني لإدراك هدف التعادل لكنهم فشلوا في التسجيل لينتهي اللقاء بفوز الإسماعيلي بهدف نظيف.



بهذا الفوز رفع الإسماعيلي رصيده لـ 3 نقاط، بالتساوي مع المقاولون، بينما تجمد رصيد الجونة عند صفر من النقاط.



ويلتقي الدراويش الجولة المقبلة مع المصري، فيما يواجه الجونة الاتحاد السكندري.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: محمد صلاح ليفربول الدوري المصري الاسماعيلي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
0
x
17:15
1
الفيصلي
الفتح
0
x
17:20
2
الأهلي
الاتحاد
1
x
19:20
3
الهلال
الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد
-
x
15:00
-
مانشستر يونايتد
كريستال بالاس
-
x
15:00
-
وولفرهامبتون
آرسنال
-
x
17:30
-
أستون فيلا
تشيلسي
-
x
17:30
-
ليفربول
الدوري الإسباني
خيتافي
-
x
12:00
-
ريال مايوركا
إسبانيول
-
x
14:00
-
ريال سوسييداد
فالنسيا
-
x
16:00
-
ليجانيس
أتلتيك بيلباو
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
إشبيلية
-
x
21:00
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
2
x
18:00
1
هيلاس فيرونا
ميلان
0
x
20:45
2
انتر ميلان
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
4
x
15:30
0
كولن
الدوري المصري الممتاز
طلائع الجيش
0
x
15:00
1
المقاولون العرب
الجونة
0
x
17:30
1
الإسماعيلي
بيراميدز
4
x
20:00
0
إنبي

DMCA.com Protection Status