الاسماعيلي يؤجل تدريباته بسبب "مو صلاح"

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أكد صبري المنياوي مدير الكرة بالاسماعيلي ان مران اليوم الاحد سوف يتأخر بسبب حرص الفريق على متابعة مباراة محمد صلاح امام تشيلسي قبل انطلاق المران.



وقال المنياوي سنبدا الاستعداد لمباراة أهلي بني غازي ابتداء من مساء يوم الأحد".

متابعًا "قمنا بتأجيل موعد المران لمنح اللاعبين فرصة أكبر للراحة ومن أجل مشاهدة محمد صلاح في مباراة تشيلسي غدًا".



ونجح فريق الإسماعيلي في العودة بفوز ثمين من الجونة، بعدما حقق انتصارا هاما بهدف نظيف على الفريق الساحلي في أولى مبارياتهم بالدوري المصري 2019-2020.







وواصل الجونة عقدة عدم تحقيق الفوز في المباراة الأولى له في الدوري، حيث لم يفز في أي مباراة، خلال 8 مواسم تعادل في 4 مناسبات وخسر مثلهم.







وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق محمد ناجي "جدو" بالخطأ في مرماه أثناء تنفيذ ركلة ركنية بالدقيقة 16.







وشهدت المباراة تبادل الفريقان للسيطرة طوال اللقاء، لكن الخطورة الحقيقية لم تظهر في كثير من الأحيان.







وكثف الجونة من محاولاته في الشوط الثاني لإدراك هدف التعادل لكنهم فشلوا في التسجيل لينتهي اللقاء بفوز الإسماعيلي بهدف نظيف.







بهذا الفوز رفع الإسماعيلي رصيده لـ 3 نقاط، بالتساوي مع المقاولون، بينما تجمد رصيد الجونة عند صفر من النقاط.







ويلتقي الدراويش الجولة المقبلة مع المصري، فيما يواجه الجونة الاتحاد السكندري.

