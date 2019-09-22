اسعار الدولار اليوم

سجلت اسعار الدولار، اليوم الأحد 22-9-2019 ، خلال تعاملات الصباحية استقرار خلال ابعدما شهدت تراجعات كبيرة منذ تعاملات شهر سبتمبر، بلغت نحو 25 قرشًا خلال 20 يومُا الماضية، وسط اشادة من بنوك استثمار عالمية بتحسن الأوضاع الاقتصادية المصرية.

دولار يخسر 14 قرشًا بالبنك المركزي لأسبوع الماضي:

وكشفت أسعار صرف الدولار بالبنك المركزي أنه حقق خسائر بقيمة 14 قرشًا في تعاملات الأسبوع الجاري ليصل إلى مستويات 16.24 جنيه للشراء ونحو 16.34 جنيه للبيع نهاية الأسبوع الحالي مقارنة بنحو 16.37 جنيه للشراء و 16.47 جنيه للبيع الأسبوع الماضي، وبذلك يكون الدولار خسر نحو 20 قرشًا أمام الجنيه منذ بداية شهر سبتمبر.

أسعار الدولار بباقي البنوك

وبلغ سعر الدولار نهاية هذا الأسبوع 16.51 جنيه للشراء ونحو 16.61 جنيه للبيع، وسجل في بنك الأسكندرية نحو 16.5 جنيه للشراء و16.6 جنيه للبيع، وبلغ في البنك الأهلى اليوناني نحو 16.26 جنيه للشراء و 16.36 جنيه للبيع، وفي بنك البركة وبنك مصر وبنك عودة سجل سعر 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع.

تراجعات الدولار :

و يشهد الدولار ترجعات كبيرة مقابل الجنبه منذ 2019، مع تحسن استثمارات الأجانب في أدوات الدين والتى وصلت إلى نحو 18 مليار دولار نهاية أغسطس، وجائت خسائر الدولار ايضًا أمام الجنيه هذا الأسبوع مع قيام الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة بنسبة ربع نقطة مؤية وهو ما جعل الأقبال عليه ضعيف.

اقبال كبير على الجنيه وبيع الدولار :

وقال عدد كبير من المتعاملون بالأسواق السوداء، إن هناك اقبال كبير من الموطنون على التنازل عن الدولار أمام الجنيه لتراجع الفائدة عليه.

وأضاف صاحب صرافة في الدقي، إن العديد من الموطنون أصبحو يفضلو شراء الجنيه عن الدولار نظرا للعائد علية وهو ما دفع الدولار للتراجع خلال الفترى الماضيه.

بنك اسعار شراء الدولار اسعار بيع الدولار اسعار الدولار في البنك المركزي 16٫24 16٫37 اسعار الدولار في بنك مصر 16.24 16.37 اسعار الدولار في البنك الأهلي 16.24 16.37 اسعار الدولار في بنك القاهرة 16.24 16.37 اسعار الدولار في بنك الإسكندرية 16.25 16.37 اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي 16.26 16.36 اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 16٫32 16.42 اسعار الدولار في بنك عودة 16.27 16.



بنك "راند ميرشانت" يختار مصر الافضل في جذب الاستثمارات الأجنبية:

اختار بنك "راند ميرشانت" مصر أفضل دولة للاستثمار فى عام 2020 فى قارة إفريقيا للعام الثالث على التوالى، حيث احتفظت مصر بمركزها فى قائمة أفضل 10 دول الأكثر جذباً للاستثمار في إفريقيا وذلك في تقرير له (أين تستثمر في إفريقيا 2020؟)، والذي يقوم على تقييم 6 قطاعات أساسية لتقييم الوجهات الأكثر جذباً للاستثمار وهي؛ الموارد "خاصة موارد التعدين"، البيع بالتجزئة، التمويل، قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعة، وقطاع التشييد والبناء.

وقال البنك، إن مصر تتميز بضخامة السوق المرتبط بوجود قطاع أعمال متطور مقارنة بالدول الأخرى مما يجعل "مصر" أكثر الوجهات جذباً للاستثمار في أفريقيا، وقد أدى التحسن في بيئة الأعمال في "مصر"، والذي تم تسهيله من خلال البرامج الحكومية، إلى جانب الزيادة التدريجية في الاستثمار من القطاع الخاص، إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وساعد في إعادة تحديد موقع "مصر" على خريطة الاستثمار العالمية.

من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن اختيار مصر للعام الثالث على التوالى افضل دولة للاستثمار فى افريقيا يرجع للاصلاحات التشريعية التى قامت بها لتحسين مناخ الاعمال والاستثمار، والمشروعات الضخمة التى نفذتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال السنوات الماضية خاصة فى مجال البنية الأساسية، مما ساهم في تهيئة مناخ جاذب الاستثمارات خاصة أن مصر حققت قفزات ملموسة في مشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية.