ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ميسي يفتح النار على لاعبي برشلونة بعد الخسارة من غرناطة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:56 م
Advertisements
ميسي يفتح النار على لاعبي برشلونة بعد الخسارة من غرناطة
ميسي
Advertisements
طباعة
على شحاتة
 
Advertisements
عبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة ، عن غضبه بعد الخسارة من نادي غرناطة بهدفين دون رد في الدوري الإسباني ، وبسبب فقدان العديد من النقاط في بداية مشوار الفريق في الليجا . 

 وأشارت إذاعة كادينا كوبيه الإسبانية أن ميسي وصرخ على زملائه: "هذا لا يمكن ان يتكرر ابدا، يجب ان نكون اكثر تركيزا".

واصل فريق برشلونة مسلسل النتائج السلبية هذا الموسم، وتلقى هزيمة جديدة في الليجا على يد غرناطة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب لوس كارمينيس، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإسباني 2019-2020.

وسجل ثنائية غرناطة في لقاء اليوم رامون عزيز في الدقيقة 2، وألفارو فاديلو في الدقيقة 66 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة تراجع برشلونة للمركز السابع برصيد 7 نقاط بعدما لعب 5 مباريات فاز في لقائين وخسر مثلهما وتعادل في مواجهة، بينما وصل غرناطة للنقطة 10 في صدارة المسابقة بشكل مؤقت.

وفشل رفاق ليونيل ميسي في إيجاد الطريق لشباك غرناطة ليواصل الفريق الكاتالوني طريقه المظلم هذا الموسم في الليجا.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: ميسي غرناطة برشلونة الدوري الاسباني
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
0
x
17:15
1
الفيصلي
الفتح
0
x
17:20
2
الأهلي
الاتحاد
1
x
19:20
3
الهلال
الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد
-
x
15:00
-
مانشستر يونايتد
كريستال بالاس
-
x
15:00
-
وولفرهامبتون
آرسنال
-
x
17:30
-
أستون فيلا
تشيلسي
-
x
17:30
-
ليفربول
الدوري الإسباني
خيتافي
-
x
12:00
-
ريال مايوركا
إسبانيول
-
x
14:00
-
ريال سوسييداد
فالنسيا
-
x
16:00
-
ليجانيس
أتلتيك بيلباو
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
إشبيلية
-
x
21:00
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
2
x
18:00
1
هيلاس فيرونا
ميلان
0
x
20:45
2
انتر ميلان
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
4
x
15:30
0
كولن
الدوري المصري الممتاز
طلائع الجيش
0
x
15:00
1
المقاولون العرب
الجونة
0
x
17:30
1
الإسماعيلي
بيراميدز
4
x
20:00
0
إنبي

DMCA.com Protection Status