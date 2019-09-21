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دي يونج يوضح سبب خسارة برشلونة أمام غرناطة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:47 م
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دي يونج يوضح سبب خسارة برشلونة أمام غرناطة
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عمر عبدالعزيز
 
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أكد النجم الدولي الهولندي فرانكي دي يونج، متوسط ميدان فريق برشلونة الإسباني أنه يجب على فريقه أن يعمل أكثر بجدية.

وخسر برشلونة 2-0 أمام غراطة، في المباراة التي إقيمت في الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأضاف دي يونج في تصريحات صحفية عقب انتهاء المباراة: "نحن اللاعبين نتحمل المسؤولية".

وواصل: "علينا ان نكون واثقين من انفسنا ، لدينا واحد من أفضل الفرق في العالم".

واختتم: "علينا ان نكون واثقين من انفسنا ، لدينا واحد من أفضل الفرق في العالم".

وتخلف برشلونة باكرا بعد خطأ دفاعي من جونيور فيربو بهدف النيجيري رامون عزيز الذي تابع برأسه في المرمى الخالي كرة عرضية ساقطة فوق الحارس الالماني اندريه تير شتيجن (د 2)، فدفع المدرب ارنستو فالفيردي بين الشوطين بميسي، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، واليافع أنسو فاتي (16 عاما) من غينيا بيساو بعد تألقه في المباريات الاخيرة، وفي ظل بحث برشلونة مع قائده ميسي عن هدف التعادل، حصل المضيف على ركلة جزاء، ترجمها ألفارو فاديو بنجاح (د 66).

ومن الجدير بالذكر انه لم ينجح برشلونة في تحقيق الفوز خارج ملعبه في مباراة رسمية منذ أبريل الماضي، ولا يزال عاجزا عن اظهار شخصيه الهجومية المعهودة منذ استقدام الفرنسي انطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد بصفقة ضخمة، وكان مجددا دون أفكار أمام فريق كان يتفنن سابقا في تحقيق الانتصارات السهلة في مواجهته.
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