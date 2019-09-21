محام بالنقض: البلطجة آفه اجتماعية في مواجهة ترسانة القوانين

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عرض الدكتور أيمن عطا الله المحامي بالنقض، حالة نزاع على قطعة أرض في محافظة الدقهلية تحولت إلى جريمة قتل شاب في عمر الزهور يدعى ناجي الشحات بطلقة نارية.



وأوضح "عطا الله" خلال تقديمه برنامجه "الافوكاتو" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس 2"، مساء السبت أن إحدى العائلات قامت بإقامة فرح في هذه القطعة محل النزاع، ولكن أسرة الشاب ناجي الشحات رفضت ذلك"، مما أدى إلى صراع بين العائلات، واحتدم الصراع ليقوم أحد المتنازعين باطلاق النار على ناجي الذى توفى في الحال.



وأشار إلى أن ناجي توفي نتيجة صراع ممتد في المحاكم ولم ينتهي حتى بعد وفاته، مشددًا على ضرورة وجود عدالة ناجزة، معقبًا منفعلًا: " هذه قضية بلطجة.. ويعني ايه تخرج سلاحك وتستخدمه في الصراع على أرض.. وازاى اتسمح بيه!.. والغريب في الأمر أن الواقعة تم تصويرها وتم القبض على بعض الجناه".



وتابع: "قضايا البلطجة انتشرت ولكن يجب أن يتواجد العدالة الناجزة، كما يجب علي النيابة العامة تسريع الإجراءات علي الجناة وتحويلها إلي المحكمة الجنائية للحكم عليهم"، لافتًا إلى أن الضحية شاب في العقد الثالث من عمره وسبب البلطجة عدم وجود عدالة ناجزة.



وفي السياق ذاته، ناشد مقدم البرنامج، النائب العام سرعة الفصل في هذه القضية، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية في مثل هذه الحالات حتى تهدئ حالات الاحتقان لدى أسرة المتوفي، متابعا: "تطبيق القانون بشكل سريع وتحقيق العدالة الناجزة سيكون ردع لظاهرة البلطجة".

