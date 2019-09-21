ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محام بالنقض: البلطجة آفه اجتماعية في مواجهة ترسانة القوانين

السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:48 م
Advertisements
محام بالنقض: البلطجة آفه اجتماعية في مواجهة ترسانة القوانين
مقدم البرنامج
Advertisements
طباعة
داليا الحسين
 
Advertisements
عرض الدكتور أيمن عطا الله المحامي بالنقض، حالة نزاع على قطعة أرض في محافظة الدقهلية تحولت إلى جريمة قتل شاب في عمر الزهور يدعى ناجي الشحات بطلقة نارية.

وأوضح "عطا الله" خلال تقديمه برنامجه "الافوكاتو" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس 2"، مساء السبت أن إحدى العائلات قامت بإقامة فرح في هذه القطعة محل النزاع، ولكن أسرة الشاب ناجي الشحات رفضت ذلك"، مما أدى إلى صراع بين العائلات، واحتدم الصراع ليقوم أحد المتنازعين باطلاق النار على ناجي الذى توفى في الحال.

وأشار إلى أن ناجي توفي نتيجة صراع ممتد في المحاكم ولم ينتهي حتى بعد وفاته، مشددًا على ضرورة وجود عدالة ناجزة، معقبًا منفعلًا: " هذه قضية بلطجة.. ويعني ايه تخرج سلاحك وتستخدمه في الصراع على أرض.. وازاى اتسمح بيه!.. والغريب في الأمر أن الواقعة تم تصويرها وتم القبض على بعض الجناه".

وتابع: "قضايا البلطجة انتشرت ولكن يجب أن يتواجد العدالة الناجزة، كما يجب علي النيابة العامة تسريع الإجراءات علي الجناة وتحويلها إلي المحكمة الجنائية للحكم عليهم"، لافتًا إلى أن الضحية شاب في العقد الثالث من عمره وسبب البلطجة عدم وجود عدالة ناجزة.

وفي السياق ذاته، ناشد مقدم البرنامج، النائب العام سرعة الفصل في هذه القضية، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية في مثل هذه الحالات حتى تهدئ حالات الاحتقان لدى أسرة المتوفي، متابعا: "تطبيق القانون بشكل سريع وتحقيق العدالة الناجزة سيكون ردع لظاهرة البلطجة".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
0
x
17:15
1
الفيصلي
الفتح
0
x
17:20
2
الأهلي
الاتحاد
1
x
19:20
3
الهلال
الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد
-
x
15:00
-
مانشستر يونايتد
كريستال بالاس
-
x
15:00
-
وولفرهامبتون
آرسنال
-
x
17:30
-
أستون فيلا
تشيلسي
-
x
17:30
-
ليفربول
الدوري الإسباني
خيتافي
-
x
12:00
-
ريال مايوركا
إسبانيول
-
x
14:00
-
ريال سوسييداد
فالنسيا
-
x
16:00
-
ليجانيس
أتلتيك بيلباو
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
إشبيلية
-
x
21:00
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
2
x
18:00
1
هيلاس فيرونا
ميلان
0
x
20:45
2
انتر ميلان
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
4
x
15:30
0
كولن
الدوري المصري الممتاز
طلائع الجيش
0
x
15:00
1
المقاولون العرب
الجونة
0
x
17:30
1
الإسماعيلي
بيراميدز
4
x
20:00
0
إنبي

DMCA.com Protection Status