وزير الخارجية عن مظاهرات الإخوان: "حقد دفين"

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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه تواصل اليوم مع عدد من وسائل الإعلام العربية للرد على ما روجته القنوات الإخوانية وقناة الجزيرة، على وجود تظاهرات في مصر، موضحا أنه طالب القنوات بتصوير الأحداث على أرض الواقع، مؤكدا أنهم لن يجدوا شيئا.



وأكد "شكري"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أن دعاوى التظاهر لا تلقى أي استجابة على المستوى الداخلي، معتبرًا أن تلك الدعاوى ما هى إلا تعبيرا عن الحقد الدفين تجاه مصر، وما حققته من إنجازات خلال السنوات الأخيرة.



وأضاف وزير الخارجية، أنه نوه خلال حديثه مع وسائل الإعلام العربية إلى عدم مصداقية قناة الجزيرة فيما بثه من أحداث عن مصر.



هذا وتتعرض مصر لحملة من الهجوم من قبل قناة الجزيرة والقنوات الإخوانية، حيث أنهم يروجون أن المصريين خرجوا في مظاهرات حاشدة للمطالبة بإسقاط النظام، مستخدمين في ذلك صور وفيديوهات قديمة على أنها لأحداث تجري الآن، ولكن خرج بعض المحسوبين على الإخوان مثل الدكتور سيف عبد الفتاح لينفي صحة الفيديو الذي نشره عن الأحداث في مصر، معترفا أنه فيديو قديم، معتذرا عن نشره.