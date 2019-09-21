في افتتاح الدورة الـ١٢ .. "عبد الدايم": مهرجان سماع يعمل على استكمال مسيرة المحبة والسلام (صور)

أطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية الذي أسسه ويرأسه الفنان انتصار عبد الفتاح، تحت شعار "وطن بلا حدود" من مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين، وسط حشد جماهيري ضخم من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية.





يقام المهرجان بالتعاون بين كل من وزارة الثقافة ممثلة في قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتورة هبة يوسف، وصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، ووزارات الآثار والسياحة والخارجية، ومحافظة القاهرة بالتنسيق مع مؤسسة "حوار لفنون ثقافات الشعوب".





وقالت إيناس عبد الدايم إنه على مر العصور احتفظت أرض مصر بهويتها المتفردة وبقيت نموذجا للتسامح والتعايش، مضيفة أن هذه الدورة من المهرجان تعمل على استكمال مسيرة المحبة والسلام التي بدأت منذ آلاف السنين وتأتي تحت شعار وطن بلا حدود وتتواكب مع اليوم العالمي للسلام الرامي إلى تعزيز قيم الحوار بين الأمم.





وأوضحت عبد الدايم أن قارة افريقيا تحل عليها كضيف الشرف بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الافريقي، وذلك تأصيلا لعمق مصر في القارة السمراء ولكي تمتزج الإبداعات الافريقية مع الثقافات العالمية.





ونوهت أن رسالة السلام التي يحملها المهرجان إلى العالم تصاحبها احتفالية ملتقى الأديان في دورتها الخامسة تحت عنوان "هنا نصلي معا"، من أجل تجسيد أنشودة للارتقاء بالمشاعر والوجدان وتؤكد على قيمة الإخاء بين الشعوب.





ومن جانبه، قال الفنان انتصار عبد الفتاح إن المهرجان يهدف إلى التعرف على فن السماع والتراث الديني لمختلف الشعوب، وإن الفعاليات تسعى إلى التوحد في لحظة إنسانية لخلق عالما أكثر رحابة وتمثل معزوفة كونية تعبر عن المحبة والسلام.





وكان حفل الافتتاح الذي أخرجه رئيس المهرجان وقدمته الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز قد بدأ بتفقد وزير الثقافة لمعرض للمنتجات اليدوية والحرف التراثية والتقليدية.





وتضمن الحفل الورشة الدولية الأولى لجميع الفرق المشاركة تلاها نماذج من الموسيقى الروحية والأناشيد الصوفية والترانيم القبطية في مجتمعات كل منهم.





يُذكر أن الدورة الثانية عشرة من مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية تستمر حتى 26 سبتمبر، وتنعقد بمشاركة أكثر من ٢٠ دولة عربية وافريقية وأوروبية، وتصاحبها احتفالية ملتقى الأديان تحت شعار "هنا نصلي معا" وتُقام في مجمع الأديان بمصر القديمة يوم 25 سبتمبر.





والدول المشاركة في المهرجان هذا العام 24 دولة وهي: مصر، إثيوبيا، إندونيسيا، الأردن، الجزائر، السودان، المغرب، باكستان، رومانيا، فرنسا، اليونان، إسبانيا، ليبيا، البوسنة والهرسك، بنجلاديش، الكونغو، تونس، سيريلانكا، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية، ماليزيا، مالي، تنزانيا، بروناي، بالإضافة إلى فرق سوريا المقيمة في مصر.





وستقام العروض في مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين، ومسرح الميدان بساحة الهناجر، وشارع المعز، ومجمع الأديان، وحديقة الحرية، وتبدأ العروض في تمام الساعة الثامنة مساء.



