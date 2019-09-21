إثيوبيا تعتقل عدداً من عناصر حركة الشباب وتنظيم داعش الإرهابي

أعلنت وكالة الاستخبارات الوطنية في إثيوبيا اليوم السبت، عن اعتقال عدد من أعضاء حركة الشباب وتنظيم داعش في البلاد، لقيامهم بالإعداد لتنفيذ هجمات.





وأضافت الوكالة في بيان أن هدف هؤلاء الأشخاص كان مهاجمة أماكن عامة وأحداث دينية وفنادق بالعاصمة أديس أبابا ومواقع أخرى في إثيوبيا.





ولم تحدد الوكالة عدد من تم اعتقالهم إلا أن وكالة بلومبرغ للأنباء نقلت اليوم عن التلفزيون الإثيوبي الرسمي أن 12 متشدداً تم اعتقالهم.





وتردد أن المشتبه بهم دخلوا إثيوبيا عن طريق جيبوتي.

الجماعات الارهابية

الأمن الأثيوبي أدرك مخططات حركة الشباب وبدأ الاستعداد لها وخاصة بعد أن كشفت الشرطة الإثيوبية وجود مساعي كبرى من عصابات إجرامية لتهريب أسلحة داخل أثيوبيا تمهيدا لاستخدامها من قبل حركة الشباب ورجالها هناك.