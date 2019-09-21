فضيحة.. الإخوان توزع الأموال على الشباب للمشاركة في المظاهرات (فيديو)
السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:36 م
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هدى عبدالرازق
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عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو لمجموعة من الشباب يتقاضون الأموال للمشاركة في المظاهرات التى دعت إليها جماعة الإخوان، موضحا أن الفيديو تم تصويره بكاميرا من الشارع.
وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت: "اللي اتصرف على هاشتاج السيسي كان شبرقة شبرقة"، مضيفا: "لو كانوا صرفوا الفلوس على الناس كان أحسن، بس هما عايزين يهدوا البلد".
كانت جماعة الإخوان الإرهابية قد وجهت أمس دعوات للمصريين إلى النزول والتظاهر، إلا أن جميع دعواتهم بائت بالفشل، وأظهر الشعب المصري وعيه، وأفشل مخططهم للتظاهرة وإثارة الشغب، كما قامت الجماعة الإرهابية بعرض مجموعة مفبركة من الفيديوهات والصور تزعم فيها أنها لمظاهرات في التحرير.
وشهد ميدان التحرير أمس حالة من السيولة المرورية ولم يشهد أي مظاهرات كما زعمت جماعة الإخوان الإرهابية بدليل ما قالة أحد قادتهم بأن أفراد الجماعة عليهم التظاهر أمام منازلهم حتى يكثر العدد ثم التوجه إلى ميدان التحرير، وهو ما يؤكد أن الميدان لم يدخله متظاهرين أمس.
وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت: "اللي اتصرف على هاشتاج السيسي كان شبرقة شبرقة"، مضيفا: "لو كانوا صرفوا الفلوس على الناس كان أحسن، بس هما عايزين يهدوا البلد".
كانت جماعة الإخوان الإرهابية قد وجهت أمس دعوات للمصريين إلى النزول والتظاهر، إلا أن جميع دعواتهم بائت بالفشل، وأظهر الشعب المصري وعيه، وأفشل مخططهم للتظاهرة وإثارة الشغب، كما قامت الجماعة الإرهابية بعرض مجموعة مفبركة من الفيديوهات والصور تزعم فيها أنها لمظاهرات في التحرير.
وشهد ميدان التحرير أمس حالة من السيولة المرورية ولم يشهد أي مظاهرات كما زعمت جماعة الإخوان الإرهابية بدليل ما قالة أحد قادتهم بأن أفراد الجماعة عليهم التظاهر أمام منازلهم حتى يكثر العدد ثم التوجه إلى ميدان التحرير، وهو ما يؤكد أن الميدان لم يدخله متظاهرين أمس.
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